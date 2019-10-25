Право на льготу: о компенсациях на оплату услуги по обращению с ТКО

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Ряд льготных категорий граждан имеет право на компенсационные выплаты за оплату жилищно-коммунальных услуг. С января 2019 года в Самарской области в этот список вошла услуга «Обращение с ТКО». Льготники, которые ежемесячно оплачивают услуги регоператора по обращению с ТКО и не имеют задолженности перед ним, получают денежную компенсацию в размере 50% от начисленной в квитанции суммы.«В Самарской области проживает примерно 480 тысяч потенциальных льготополучателей, которые имеют право на компенсацию за оплату ЖКУ, и в том числе за услугу «Обращение с ТКО». Ежемесячно мы получаем от регоператора информацию об оплате оказанной услуги и об отсутствии задолженности у льготной категории граждан и проводим работу по расчету денежной компенсации. Выплаты производятся через кредитные организации или почтовые отделения», — говорит руководитель управления реализации социальных гарантий граждан в сфере ЖКУ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Наталья Хохлова.Для поддержки тех жителей городских округов Самарской области, которые не входят в льготную категорию граждан, регоператор предоставил право на получение понижающего коэффициента 0,7, то есть примерно 30% от суммы платы за услугу по обращению с ТКО. С января этого года данную поддержку получает около двух тысяч жителей региона. Больше всего обращений на предоставление понижающего коэффициента поступило от одиноко проживающих пенсионеров из Тольятти. Так как данная льгота оказалась востребована, регоператор принял решение продлить ее.Воспользоваться услугой могут одиноко проживающие пенсионеры, являющиеся единственными собственниками жилья, дети-сироты и лица, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет. Коэффициент действует в отношении социальной нормы жилья, которая установлена ст. 3 Закона Самарской Области №191-ГД от 28 декабря 2004 г. «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 30.12.2005 N 248-ГД):– 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека;– 21 квадратный метр общей площади на одного члена семьи из двух человек, относящихся к категории «дети-сироты и лица, оставшихся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет».Таким образом, при расчете платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для одиноко проживающего пенсионера в квартире общей площадью 50 квадратных метров понижающий коэффициент применяется к 33 из них, и ориентировочная плата в месяц составит без применения понижающего коэффициента – 226,80 рублей, с применением понижающего коэффициента – 181,90 рублей.«Чтобы получить данную льготу, необходимо прийти в центр обслуживания населения регионального оператора, подать заявление на предоставление понижающего коэффициента и предоставить пакет документов. Он включает в себя паспорт заявителя, документ о собственности. Одиноко проживающий пенсионер должен предоставить справку, что он является единственным зарегистрированным и справку из соцзащиты об отсутствии льгот», — рассказывает заместитель директора, руководитель информационного управления регионального оператора Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» Елена Осипова.В Самарской области работает 37 центров обслуживания населения регоператора. Подать документы на предоставление понижающего коэффициента по оплате услуги «за обращение с ТКО» можно в любом из них, передает пресс-служба облправительства.