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После модернизации мусоросортировочный комплекс в Сызрани увеличил свою мощность
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После модернизации мусоросортировочный комплекс в Сызрани увеличил свою мощность

21 сентября 2020 19:11
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Мусоросортировочный комплекс ООО «Фаворит-1», который находится в черте города Сызрань, теперь может обрабатывать до 80 000 тонн отходов в год.

Мусоросортировочный комплекс ООО «Фаворит-1», который находится в черте города Сызрань, теперь может обрабатывать до 80 000 тонн отходов в год. Прежде лимит мощности был только 30 тысяч. Модернизацию провели в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

Вся работа на мусоросортировочном комплексе проходит четко по инструкции. На въезде мусоровозы проходят весовой контроль. Он автоматизированный, так что данные сразу попадают в отдел контроля регионального оператора по обращению с ТКО. 

После этого спецтехника выгружает отходы на площадке перед мусоросортировочной линией. За дело принимаются сотрудники мусоросортировочного комплекса - они загружают ТКО на контейнер, а затем начинается работа по его сортировке.  На комплексе отбирают стекло, бумагу и картон, черный и цветной металлы, полиэтилен. 

Все отходы, которые переработать повторно невозможно, отправляются дальше по линии конвейера и попадают в пресс-компактор, который наполняет большой бункер (до 20 тонн) и перед отправкой на полигон также проходит весовой контроль, чтобы знать точно, сколько ТКО отправляется на полигон. 

По последним данным, с учетом июля, в Самарской области на обработку попадает 30,4% от всего объема ТКО. В регионе уже работают 6 мусоросортировочных комплексов и до конца года планируется запуск еще 2 аналогичных объектов.  

Новая отрасль по обращению с ТКО создается в рамках национального проекта «Экология». «Эта система работает более 1,5 лет, и уже заметны положительные изменения. Мы сумели увеличить объемы переработки мусора с 30 до 80 тысяч тонн. Это очень хорошие показатели, которые позволят нам добиться значительных результатов в утилизации и снизить нагрузку на экологию», - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин.

Новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами нацелена на максимальное использование вторсырья, сокращение количества отходов, которые попадают на полигоны, а также уменьшение вреда, нанесенного окружающей среде. Забота об окружающей среде - одна из составляющих стратегии лидерства Главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото из открытых источников    

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Комментарии

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После модернизации мусоросортировочный комплекс в Сызрани увеличил свою мощность
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