Один из посетителей РКС-Самара устроил скандал из-за того, что его не пустили в Центр обслуживания клиентов без маски

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В Центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» строго придерживаются правил по нераспространению вирусной инфекции: действует масочный режим, соблюдается дистанция. На время проведения поощрительной акции на Луначарского, 56 даже организована работа дополнительного специального пункта по выдаче подарков. Всё делается для того, чтобы посетители оставались в безопасности. Сотрудники компании и от абонентов требуют соблюдения правил, главное из которых – масочный режим.

9 декабря 2020 года в Центр обслуживания клиентов «РКС-Самара» зашёл молодой человек. Сотрудник Центра на входе попросила его надеть маску – либо свою, либо предоставленную предприятием. Мужчина в грубой форме отказался, сказав, что «вашу тряпку надевать не буду, а своей нет».

После того, как молодого человека не пустили без маски в «РКС-Самара», он вызвал контролирующие органы. Однако они, проверив все данные, разъяснили «принципиальному» самарцу, что все требуемые меры в Центре соблюдены, все жители должны надевать маски.

«РКС-Самара» напоминают об обязательности соблюдения правил поведения в общественных местах и возможности решить вопросы дистанционным способом: через «Виртуальную приемную» на сайте компании, по почте sbyt@samcomsys.ru или по телефону 207-25-40.