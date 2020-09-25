Польский историк Рышард Жэлиховски поблагодарил самарцев за внимание к старинной инженерной династии

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С благодарностью к людям прошлого

Польский историк, президент общества «Societas Lindleiana» Рышард Жэлиховски поблагодарил самарцев за внимание к старинной инженерной династии.

В 2016 году, в год 130-летия самарского водопровода, «РКС-Самара» создали Аллею Славы, на которой уложены Звёзды с именами тех, кто внёс значительный вклад в создание и развитие водопровода и канализации Самары. Одним из первых появилась Звезда с именем Вильяма Гирлейна Линдлея (1853-1917), по чьему проекту строилась первая самарская канализация. Также В.Г. Линдлей руководил строительством водопровода в Варшаве, канализации в Праге и других городах.

В 1906 году Самарская городская дума приняла решение о строительстве канализации, в 1907 году английский инженер Вильям Гирлейн Линдлей представил её проект. Схема водоотведения состояла из двух главных коллекторов, проходящих по Волжскому и Самарскому склонам. Основной принцип канализования, заложенный Линдлеем, сохраняется до сих пор.

Осенью 2020 года в «РКС-Самара» обратился Рышард Жэлиховски, польский историк, президент общества «Societas Lindleiana», где собирают и хранят историю английской династии великих инженеров Линдлеев XVIII – XX веков. В своём письме он поблагодарил самарцев за внимание к истории: «В моей книге «Линдлеи – история инженерной семьи» есть глава о вашем прекрасном городе. Аллея Звёзд – очень хорошая идея, чтобы почтить память людей, связанных со строительством канализации», - написал Рышард Жэлиховски.

В настоящее время на Аллее Славы самарского водопровода, расположенной на улице Луначарского, восемь именных звёзд, посвящённых самым выдающимся людям, имеющим отношение к водопроводу и канализации Самары.

1. Петр Алабин – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод.

2. Николай Зимин – автор проекта первого водопровода Самары.

3. Альфред фон Вакано – инициатор и спонсор первой самарской канализации.

4. Вильям Гирлейн Линдлей, автор проекта канализации Самары.

5. Владимир Писарев, руководитель Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства города Куйбышева с 1970 по 1988 год.

6. Владислав Плятнер, работавший в самарском водопроводно-канализационном хозяйстве с 1961 по 2001 год, (с 1988 по 2001 годы – его руководителем), передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара