Показания через сайт «РКС-Самара»: открыл, передал, оплатил, закрыл

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Передавать показания приборов учёта водоснабжения в "РКС-Самара" необходимо ежемесячно. Даже если в квартире никто не живёт, нужно передавать нулевые показания.Способы передачи показаний приборов учёта холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения):- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,- через сайт samcomsys.ru без регистрации,- в центрах обслуживания клиентов,- по телефону 207-25-40 (голосовой робот),- через ящики для сбора показаний.Сейчас самое удобное время зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru. Весь ноябрь действует акция - «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете». Каждый сотый зарегистрировавшийся получает от ресурсоснабжающей компании месяц пользования водой и канализацией бесплатно, а каждый тысячный – личный подарок от главного управляющего директора.