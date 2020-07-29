Платы за воду не избежать: 52 владельца коттеджей на элитной 9 просеке Самары пользовались водой незаконно

С начала лета на 9 просеке специалисты «РКС-Самара» обследовали подключения к центральным сетям водоснабжения и водоотведения 640 домовладений.
Среди них выявлено 52 незаконных пользователя. Удивительно, что речь идет о владельцах коттеджей, саун, бассейнов, зачастую использующих недвижимость в коммерческих целях. Это те потребители, чья ссылка на незнание закона не имеет смысла. Всё, что ими делается, вернее, не делается, вызвано жаждой наживы и желанием жить за счет других.
Теперь же за нарушение закона им расплачиваться в кратном размере. Оплатить потребленную воду нужно будет не по приборам учета, не по нормативу, а так, как предписывает закон: круглосуточное потребление за весь период незаконного пользования. Учитывая имеющиеся сауны и бассейны, счета некоторых самовольщиков могут превысить миллион рублей.
Также на выявленных нарушителей не распространяются условия амнистии, которая сейчас объявлена «РКС-Самара». Льготными условиями подключения могут воспользоваться только те, кто пришел и заявил о существующих нарушениях добровольно.
Выявление незаконных подключений будет продолжаться, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: ru.freepik.com
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