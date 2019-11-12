Пирамидки позора появились в многоквартирных домах Самары
12 ноября 2019 14:02
150
Пирамида позора за год своей активной работы в Самаре стала самым действенным механизмом взимания долгов с платежеспособных, но недобросовестных граждан. Эффективность пирамиды в четыре раза выше, чем взимание долгов через суды и исполнительные производства. Большие пирамиды устанавливаются у частных домов и подвешиваются к окнам неплательщиков. Делается это точечно после проверки абонента на платежеспособность.
Массовое напоминание о необходимости оплатить долг теперь будет производиться с помощью наклейки небольших пирамидок позора на почтовые ящики должников. Первые 218 наклеек с изображением пирамиды позора и надписью «Здесь живет должник» в начале ноября появились на ящиках жильцов девяти самарских домов в Октябрьском и Ленинском районах. Их общий долг – почти два миллиона рублей.
И это только начало. Все абоненты «РКС-Самара», чей долг за холодное водоснабжение и водоотведение превышает 5 000 рублей, получат эти чёрно-жёлтые метки. Стоит отметить, что пирамидки легко отклеиваются, не оставляя следов на поверхности ящиков. Но если абонент не оплатит долг, пирамидки появятся снова.
Должники, испытывающие материальные трудности, могут обратиться в «РКС-Самара» за консультацией и возможной рассрочкой. Их ждут каждый вторник и четверг с 9.00 до 10.00 на заседании комитета по дебиторской задолженности на ул. Луначарского,56.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 ноября 2019 14:32
Закончено возведение всех искусственных сооружений, завершена укладка асфальта на основном ходе автомобильной дороги, уже наносится разметка. Благоустройство региона
283
12 ноября 2019 10:49
Суды не встают на сторону даже тех, чьи гаражи стоят на местах, которые выделялись именно под такие объекты еще в 1950–70-е годы. Благоустройство региона
233
11 ноября 2019 11:44
Но 6 родовых погостов там уже есть. Благоустройство региона
226
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1262
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
528
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1581
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
158
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
792
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
186
ЖКХ
12 ноября 2019 14:02
«РКС-Самара» начали наклеивать на почтовые ящики должников маленькие пирамидки с напоминаниями. ЖКХ
149
11 ноября 2019 09:36
«Образцовое содержание жилья» не платит за воду и канализацию почти два года. ЖКХ
195
7 ноября 2019 17:43
Народный умелец, самовольно меняющий газовую колонку, ставит под угрозу безопасность и стабильность газоснабжения своего дома. И рискует потерять... ЖКХ
315
Экология
12 ноября 2019 10:09
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
425
8 ноября 2019 09:31
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
201
7 ноября 2019 12:44
Пока температура выше климатической нормы. Экология
329
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
324
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
400
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
410
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2047
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1398
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия