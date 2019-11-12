Пирамидки позора появились в многоквартирных домах Самары

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Пирамида позора за год своей активной работы в Самаре стала самым действенным механизмом взимания долгов с платежеспособных, но недобросовестных граждан. Эффективность пирамиды в четыре раза выше, чем взимание долгов через суды и исполнительные производства. Большие пирамиды устанавливаются у частных домов и подвешиваются к окнам неплательщиков. Делается это точечно после проверки абонента на платежеспособность.Массовое напоминание о необходимости оплатить долг теперь будет производиться с помощью наклейки небольших пирамидок позора на почтовые ящики должников. Первые 218 наклеек с изображением пирамиды позора и надписью «Здесь живет должник» в начале ноября появились на ящиках жильцов девяти самарских домов в Октябрьском и Ленинском районах. Их общий долг – почти два миллиона рублей.И это только начало. Все абоненты «РКС-Самара», чей долг за холодное водоснабжение и водоотведение превышает 5 000 рублей, получат эти чёрно-жёлтые метки. Стоит отметить, что пирамидки легко отклеиваются, не оставляя следов на поверхности ящиков. Но если абонент не оплатит долг, пирамидки появятся снова.Должники, испытывающие материальные трудности, могут обратиться в «РКС-Самара» за консультацией и возможной рассрочкой. Их ждут каждый вторник и четверг с 9.00 до 10.00 на заседании комитета по дебиторской задолженности на ул. Луначарского,56.