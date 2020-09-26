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Первый замглавы Самары Владимир Василенко провел ежедневный выездной штаб по подключению отопления и ремонту теплосетей.

26 сентября 2020 12:32
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Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел ежедневный выездной штаб по подключению отопления и ремонту теплосетей.

Официально отопительный сезон в Самаре стартует, когда среднесуточная  температура будет 2-3 дня +8 градусов. Но уже сейчас к теплу подключаются социальные объекты.

Напомним, в этом году в Самаре ведётся беспрецедентный объем перекладки сетей теплоснабжения, инвестиции на эти цели достигают 2-х миллиардов рублей (для сравнения - в 2019 году порядка 700 млн. рублей).
Новые трубы прокладывают на участках общей протяженностью  20 км. Плановые объемы уже все завершены. 7 объектов, на которые в августе были выделены дополнительные средства, будут готовы к 5 октября.
На участке от Дачной до Владимирской монтажная схема пока в работе, но это не повлияет на сроки подачи тепла.  Специалисты трудятся ежедневно — с 7 утра и до 8 вечера. В смене работают 24 человека, задействовано до десяти единиц техники - экскаваторы, подъемные краны, передвижные и стационарные сварочные агрегаты. Новые коммуникации прокладываются согласно современным технологиям. Сразу монтируется электромагнитная система мониторинга повреждений. В случае, если произойдет утечка, сигнал  по специальным проводам сразу же попадет в центр управления "Т плюс". Благодаря такой системе, вскрытие будут делать именно в том месте, где нужен ремонт. При этом не будет тратиться дополнительное время  на поиск утечки.


Официально отопительный сезон в Самаре стартует, когда среднесуточная  температура будет 2-3 дня +8 градусов. Но уже сейчас к теплу подключаются социальные объекты.
Всего по состоянию на 25 сентября батареи стали горячими в 292 зданиях социальной сферы:
- 212 (80%)  - детские сады;
- 75 (96%)  - объекты здравоохранения;
- 15 (88%) - учреждения опеки и попечительства.

"Объект тяжёлый из-за того, что трасса проходит через дворы, техника работает в стеснённых условиях. Длина перекладываемого участка 1100 м, из них 280 м - новая трасса. Но на пуск тепла это не повлияет. На сегодняшний момент монтажная схема собрана на 60 процентов, уже сделана врезка к 74-му дому. До 1 октября будет подключен 72- й дом, ко 2-му октября - остальные. Полная готовность к пуску тепла будет к 5 октября, но будем стараться сделать раньше", - прокомментировал ход работ на объекте Владимир Василенко

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