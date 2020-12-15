Передать любой ценой: Самарцы чуть не сломали электронные терминалы самообслуживания, передавая показания приборов учета

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Весной 2020 года «РКС-Самара» установили несколько электронных терминалов для приёма показаний приборов учёта холодного водоснабжения. Они имеют очень удобную навигацию и интуитивно понятны каждому, не сложнее банкомата.

Зимой 2020 года, когда производили техническое обслуживание терминалов, вскрыли их корпуса. И оттуда посыпались листки с показаниями! Оказывается, вместо того чтобы с помощью электронного экрана ввести свои показания, некоторые жители проталкивали записочки в технологические щели электронного устройства. Таким образом, некоторые показания так и не были учтены в ресурсоснабжающей компании.

Чтобы показания принимались к учету, необходимо соблюдать несложные правила: передавать данные примерно в одни и те же числа месяца – с 7 по 23 – и использовать наиболее удобные способы передачи показаний:

- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,

- через сайт samcomsys.ru без регистрации,

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота),

- через электронные терминалы самообслуживания, установленные в офисе «РКС-Самара» на Луначарского, 56 и в отделениях Почты на Гагарина, 35 и Ново-Садовой, 295.

Если в течение трех месяцев показания не передаются или передаются некорректно, начисления производятся по «среднему потреблению», а затем - по нормативу, передает "РКС-Самара".