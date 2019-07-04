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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Парк спецтехники регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» пополнили четыре крюковых погрузчика и мусоровоз

4 июля 2019 18:19
97
Современные крюковые погрузчики обладают огромным потенциалом для использования в коммунальном хозяйстве.
Региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» продолжает заниматься обновлением своего парка специальной техники: 4 июля его пополнили четыре крюковых погрузчика и мусоровоз Scania.

- Мы заинтересованы в том, чтобы наши услуги оказывались с должным уровнем качества, поэтому инвестируем средства в приобретение новой техники. В целом спецтехника, которую использует региональный оператор в данный момент, находится в хорошем состоянии, а приобретение дополнительных единиц позволяет нам и еще более усиливать направление работы, связанное с транспортированием отходов, - рассказал исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов.

Современные крюковые погрузчики обладают огромным потенциалом для использования в коммунальном хозяйстве. Они могут применяются для погрузки, разгрузки и транспортирования мусора (в том числе крупногабаритного строительного), щепы, сыпучих грузов.

Выбор регионального оператора объясняется несколькими факторами. Во-первых, особенностью таких крюковых погрузчиков является высокая грузоподъемность, прочность и долговечность автомобиля, топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы. Во-вторых, крюковые погрузчики, оптимизированные к тяжелым условиям эксплуатации и под специфичные дорожные условия, позволяют с максимальной эффективностью выполнять перевозки твердых коммунальных отходов на большие расстояния. Адаптация для работы с прицепом дает возможность существенно увеличить объем перевозимого груза.

Достоинством таких крюковозов является сменный бункер для отходов. Его можно на длительное время оставить на объекте: запас времени на его наполнение при этом будет очень большим. Для бункера объемом до 8 кубометров достаточно портального погрузчика с цепями – именно такими обычно вывозят мусор из городских дворов.

Технические характеристики приобретенного мусоровоза позволяют за один рейс вывезти с контейнерных площадок от 12 до 18 тонн твердых коммунальных отходов, в сутки мусоровоз делает несколько рейсов. Спецтехника снабжена современными электронными системами, которые в режиме реального времени отслеживают техническое состояние автомобиля. Кабины оборудованы с учетом всех современных требований эргономики, а маршрут следования мусоровоза отслеживает система ГЛОНАСС. В отличие от крюкового мусоровоза, который способен перемещать бункеры большой вместительности, такая модель используется для загрузки мусора из евро-контейнеров.

Полученная техника будет задействоваться главным образом в муниципальных районах области, передает пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс».


Фото:   пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс»
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