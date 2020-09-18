«ПТС» ввело в работу две новые тепломагистрали в Самаре

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» обеспечили техническую готовность и ввели в эксплуатацию новые магистральные трубопроводы на ул. Физкультурной и на пр.Кирова. Это позволило перевести на штатную схему горячее водоснабжение потребителей Промышленного и Кировского районов областной столицы.

Так, на ул. Физкультурной теплоэнергетики заменили свыше 650 м теплосети диаметром 600 мм. Работу осложняло большое количество сторонних коммуникаций – электрических кабелей, водопроводных и газовых сетей. А на пр.Кирова в районе моста у Кировского рынка была выполнена сложная работа по замене 40 м трубы диаметром 1000 мм внутри железобетонной гильзы без вскрытия дорожного полотна и приостановки автомобильного движения. В целом на пр.Кирова было обновлено более 200 м магистрали диаметром 1000 мм.

На сегодняшний день новые трубопроводы в ППУ-изоляции заполнены теплоносителем и снабжают жителей Промышленного и Кировского районов горячей водой. В ближайшее время специализированная организация приступит к восстановлению благоустройства на обоих объектах.

Напомним, в областной столице продолжается подготовка тепловых сетей к очередному отопительному сезону. В общей сложности в рамках летней ремонтной кампании 2020 года в Самаре теплоэнергетики произведут обновление 22 участков тепловых сетей протяженностью свыше 30 км. Благодаря переходу на альткотельную «Т Плюс» в этом году инвестирует в развитие инфраструктуры города более 2 млрд рублей.