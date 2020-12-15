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ПАО «Т Плюс» направило 30 млрд рублей на обновление тепловых сетей

15 декабря 2020 18:13
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В 2020 году повреждаемость на тепловых сетях ПАО «Т Плюс» снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году повреждаемость на тепловых сетях ПАО «Т Плюс» снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом. Этого удалось достичь благодаря большой ремонтной кампании и перекладкам коммуникаций, вложения в которые составили 30 млрд рублей. Это озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной селекторной пресс-конференции.

В общей сложности ПАО «Т Плюс» заменило порядка 470 км трубопроводов, что на 10% больше показателя прошлого года. Привлечь дополнительные средства позволил переход ряда территорий на «альткотельную». На данный момент решения по отнесению к ценовым зонам получены по 6 городам, ещё по 6 - ожидаются в ближайшее время. Благодаря этому Т Плюс сможет продолжить модернизацию тепловых сетей, в том числе и изношенных муниципальных коммуникаций. 

В частности, в ценовую зону теплоснабжения в 2020 году вошла Самара. Это уже позволило привлечь значительные инвестиции в обновление теплосетевой инфраструктуры города и выполнить перекладку дополнительных 7 участков трубопроводов. В следующем году объем инвестиций планируется сохранить на аналогичном уровне.

Проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью. Суммарно неплатежи за тепловую энергию составляют 55,8 млрд рублей, большая часть этой суммы приходится на население - 20,2 млрд рублей - и управляющие организации – 21,2 млрд рублей. Наибольший долг среди территорий холдинга накопили потребители Самарской области – около 9 млрд рублей.

«Сейчас перед компанией открыты новые возможности по реализации перспективных проектов. Мы продолжим увеличивать инвестиции в теплоснабжение и развивать сотрудничество с регионами в сфере новых ценовых зон и концессий», - отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

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Комментарии

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