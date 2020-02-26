ПАО «Самараэнерго»: Оплата электроэнергии без лишних затрат возможна

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Кассы в 13 отделениях ПАО «Самараэнерго» (Самарское, Тольяттинское, Сызранское, Чапаевское, Безенчукское, Сергиевское, Отрадненское, Жигулевское, Приволжское, Борское, Челно-Вершинское, Клявлинское, Большеглушицкое) и Управлении. Возможна оплата в наличной форме и безналичной форме с помощью банковской карты.ПАО Сбербанк;АО КБ «Солидарность»;АО «Россельхозбанк»;ПАО «Всероссийский банк развития регионов»;ООО «Земский банк»;АККСБ «КС БАНК» (ПАО);ПАО Банк «ФК Открытие»;ПАО «Промсвязьбанк».Павильоны Город.Ру.Структурные подразделения ООО «Городской расчетный центр» (г. Чапаевск).Отделения ФГУП «Почта России» Самарской области.На сайте ПАО «Самараэнерго».Мобильное приложение ПАО «Самараэнерго».ПАО Сбербанк.АО «Альфа-Банк».АО «Россельхозбанк».ПАО «Промсвязьбанк» (при заполнении реквизитов использовать шаблоны банка).ПАО «Почта Банк».ПАО Банк «ФК Открытие».АККСБ «КС БАНК» (ПАО).На сайте ООО «А3» и в мобильном приложении А3.Единый портал Госуслуги.ПАО Сбербанк.ПАО Банк «ФК Открытие».АО «Россельхозбанк».АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».В банкоматах:ПАО Сбербанк.ПАО Банк «ФК Открытие».АО КБ «Солидарность».ПАО «Почта Банк».АККСБ «КС БАНК» (ПАО).Напоминаем, что оплата электроэнергии производится до 10-ого числа каждого месяца. Информация о способах оплаты находится на сайте ПАО «Самараэнерго» в разделе «Физическим лицам» по адресу: http://www.samaraenergo.ru/pay/, передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».