ПАО «Самараэнерго»: Оплата электроэнергии без лишних затрат возможна
26 февраля 2020 16:09
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В кассах ПАО «Самараэнерго»:
Кассы в 13 отделениях ПАО «Самараэнерго» (Самарское, Тольяттинское, Сызранское, Чапаевское, Безенчукское, Сергиевское, Отрадненское, Жигулевское, Приволжское, Борское, Челно-Вершинское, Клявлинское, Большеглушицкое) и Управлении. Возможна оплата в наличной форме и безналичной форме с помощью банковской карты.
В отделениях банков:
ПАО Сбербанк;
АО КБ «Солидарность»;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «Всероссийский банк развития регионов»;
ООО «Земский банк»;
АККСБ «КС БАНК» (ПАО);
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ПАО «Промсвязьбанк».
Павильоны Город.Ру.
Структурные подразделения ООО «Городской расчетный центр» (г. Чапаевск).
Отделения ФГУП «Почта России» Самарской области.
В интернет-банкинге:
На сайте ПАО «Самараэнерго».
Мобильное приложение ПАО «Самараэнерго».
Интернет-банкинг или мобильное приложение:
ПАО Сбербанк.
АО «Альфа-Банк».
АО «Россельхозбанк».
ПАО «Промсвязьбанк» (при заполнении реквизитов использовать шаблоны банка).
ПАО «Почта Банк».
ПАО Банк «ФК Открытие».
АККСБ «КС БАНК» (ПАО).
На сайте ООО «А3» и в мобильном приложении А3.
Единый портал Госуслуги.
В терминалах:
ПАО Сбербанк.
ПАО Банк «ФК Открытие».
АО «Россельхозбанк».
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».
В банкоматах:
ПАО Сбербанк.
ПАО Банк «ФК Открытие».
АО КБ «Солидарность».
ПАО «Почта Банк».
АККСБ «КС БАНК» (ПАО).
Напоминаем, что оплата электроэнергии производится до 10-ого числа каждого месяца. Информация о способах оплаты находится на сайте ПАО «Самараэнерго» в разделе «Физическим лицам» по адресу: http://www.samaraenergo.ru/pay/, передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».
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Комментарии
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