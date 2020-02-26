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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

ПАО «Самараэнерго»: Оплата электроэнергии без лишних затрат возможна

26 февраля 2020 16:09
156
ПАО «Самараэнерго» предоставляет своим клиентам оплату без комиссии.
ПАО «Самараэнерго» предлагает гражданам-потребителям различные способы оплаты электроэнергии: кассы отделений, финансовые организации, интернет и мобильные приложения. При этом у каждого потребителя есть возможность оплатить электроэнергию без лишних затрат. ПАО «Самараэнерго» берет на себя затраты по оплате комиссии. Без комиссии за электроэнергию можно заплатить:

В кассах ПАО «Самараэнерго»:
Кассы в 13 отделениях ПАО «Самараэнерго» (Самарское, Тольяттинское, Сызранское, Чапаевское, Безенчукское, Сергиевское, Отрадненское, Жигулевское, Приволжское, Борское, Челно-Вершинское, Клявлинское, Большеглушицкое) и Управлении. Возможна оплата в наличной форме и безналичной форме с помощью банковской карты.

В отделениях банков:
ПАО Сбербанк;
АО КБ «Солидарность»;
АО «Россельхозбанк»;
ПАО «Всероссийский банк развития регионов»;
ООО «Земский банк»;
АККСБ «КС БАНК» (ПАО);
ПАО Банк «ФК Открытие»;
ПАО «Промсвязьбанк».
Павильоны Город.Ру.
Структурные подразделения ООО «Городской расчетный центр» (г. Чапаевск).
Отделения ФГУП «Почта России» Самарской области.

В интернет-банкинге:
На сайте ПАО «Самараэнерго».
Мобильное приложение ПАО «Самараэнерго».

Интернет-банкинг или мобильное приложение:
ПАО Сбербанк.
АО «Альфа-Банк».
АО «Россельхозбанк».
ПАО «Промсвязьбанк» (при заполнении реквизитов использовать шаблоны банка).
ПАО «Почта Банк».
ПАО Банк «ФК Открытие».
АККСБ «КС БАНК» (ПАО).
На сайте ООО «А3» и в мобильном приложении А3.
Единый портал Госуслуги.

В терминалах:
ПАО Сбербанк.
ПАО Банк «ФК Открытие».
АО «Россельхозбанк».
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».
В банкоматах:
ПАО Сбербанк.
ПАО Банк «ФК Открытие».
АО КБ «Солидарность».
ПАО «Почта Банк».
АККСБ «КС БАНК» (ПАО).

Напоминаем, что оплата электроэнергии производится до 10-ого числа каждого месяца. Информация о способах оплаты находится на сайте ПАО «Самараэнерго» в разделе «Физическим лицам» по адресу: http://www.samaraenergo.ru/pay/, передает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».
 
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Комментарии


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