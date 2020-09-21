Отопительный сезон в Тольятти начнется 22 сентября

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Подготовить соответствующее постановление Сергей Анташев поручил сегодня.

В понедельник, 21 сентября, глава Тольятти Сергей Анташев провел в режиме ВКС рабочее совещание по вопросу готовности города к очередному отопительному периоду. По сообщению глав районных администраций, паспортами либо актами готовности к пуску тепла на сегодняшний день не обеспечен 21 многоквартирный дом, из них в 19 домах проводится капремонт инженерных систем, в одном доме - по ул.Победы, 25 - управляющая организация устраняет аварийную ситуацию, по одному дому - Приморский б-р, 11 - УК ООО "СИТИ СЕРВИС" до сих пор не представила документацию. Материалы в отношении данной компании будут направлены в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер. Из 19 домов, где ведутся работы по капремонту, по 6 адресам произведена промывка и опрессовка сетей, акты готовности объектов к отопительному сезону находятся в ПАО "Т Плюс". По остальным объектам главой города поставлена задача завершить работы до конца нынешней недели, в том числе устранить замечания, выявленные теплоснабжающей организацией, и оформить соответствующие акты.

Со вторника, 22 сентября, отопление в Тольятти начнут подавать по заявкам руководителей в учреждения социальной сферы (детские сады, школы, поликлиники и т.д.). Подготовить соответствующее постановление Сергей Анташев поручил сегодня.

- Этот год, коллеги, нестандартный. Нам пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, и допускать всплеска мы не можем. Нам также нельзя допустить столкновения двух заболеваний - ОРВИ и COVID-19. Неслучайно Губернатором Самарской области поставлена задача самым внимательным образом подойти к началу отопительного сезона. Поэтому прошу отслеживать температурный режим, ориентироваться на обращения граждан и быть готовыми, если потребуется, приступить к подаче тепла на жилфонд раньше наступления стандартных сроков подключения, - обратился к подчиненным Сергей Анташев.