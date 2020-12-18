Особенные условия в особенном году: До окончания акции «В Новый год – без старых долгов» осталась неделя

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Неделя осталась до окончания акции «В Новый год – без старых долгов». Тем абонентам, кто оплатил все квитанции за текущий год, полагается гарантированный подарок, а чуть позже, если он зарегистрируется на сайте, еще и участие в розыгрыше призов. Главное – не иметь долгов, на крайний случай, гасить их в уходящем году. (Полные условия акции здесь).

2020 год – особенный для всех. Это заметно и по проведению традиционной акции. Во-первых, условия противодействия COVID-19 заставили внести дополнения в привычные правила. Сейчас добросовестные абоненты могут выбирать: получить сладкий подарок в центре обслуживания или дистанционный – 100 рублей в счет будущих оплат. Во-вторых, в ЦОКе на Луначарского оборудовали специальное помещение для выдачи подарков, где участники акции практически не пересекаются с другими посетителями. Во всех ЦОКах есть разметка для соблюдения дистанции, приготовлены одноразовые маски.

С каждым годом участников акции становится все больше. За неполных две недели уже почти 4 тысячи абонентов получили подарки и почти 500 оставили заявки на получение 100 рублей на счет.

Такая активность очень приятна. Сотрудников «РКС-Самара» радует тот факт, что добросовестных абонентов, получающих поощрение, становится больше. Правда, в «часы пик» эти приводит к небольшим очередям. Чтобы получение подарка проходило в максимально комфортных условиях, лучше приходить в ЦОК в начале дня, с 8.00 или с 16.00 до 17.00, тогда посетителей гораздо меньше. Для дополнительного удобства участников акции, в субботу 19 декабря все центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» работают с 8.00 до 17.00 без обеда.

Спасибо всем, кто вступает в Новый 2021 год без долгов, передает пресс-служба «РКС-Самара».



