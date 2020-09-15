Ошибка вышла: В газете «АиФ-Самара» вышла статья с ложными данными о деятельности Городских очистных канализационных сооружений 

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В газете «Аргументы и Факты – Самара» от 9 – 15 сентября 2020 года вышла статья о проблеме загрязнённого воздуха в Куйбышевском районе Самары «Закрытые окна не помогут». Журналисты использовали непроверенную информацию: «Согласно данным, которые предоставило ООО «СКС» Роспотребнадзору, мощность очистных сооружений в районе «Волгаря» составляет 1 млн кубометров в год. В 2019 году фактический объём переработанных стоков составил более 15 млн кубометров».

На основании этих данных эксперт газеты делает неверное заключение: «Я предполагаю, что запах сероводорода идет от очистных сооружений… Они, скорее всего, перестали справляться с возросшим объёмом канализационных стоков».

Считаем необходимым озвучить верные цифры. Проектная мощность Городских очистных канализационных сооружений Самары (ГОКС) – 1 млн. кубометров сточных вод в сутки (а не в год, как утверждают журналисты газеты). Фактически же в сутки приходит из города до 600 тысяч кубометров стоков.

Стоит отметить, что в течение нескольких лет наблюдается стабильное снижение количества стоков. Так, в 2015 году ГОКС принял от жителей города 181 млн. кубометров сточных вод в год, в 2017 – 159,5 млн. куб.метров, в 2019 – 156 млн. куб. метров. Эти данные ежегодно отправляются во все проверяющие инстанции, в том числе и в Роспотребнадзор.

Все эксперты, профессионально разбирающиеся в данной теме, подчёркивают, что сероводород от сточных вод не может иметь ту концентрацию, которая наблюдается в «Волгаре». Технологические процессы, осуществляемые в постоянном непрерывном режиме на ГОКС, не являются причиной возникновения запаха и превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду, фиксируемых в Куйбышевском районе.

«РКС-Самара» получили официальный документ – Постановление Управления Федеральной службы Роспотребнадзора о прекращении производства в отношении компании по делу об административном правонарушении в связи с превышением в воздухе в районе ЖК «Волгарь» предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ на территории ГОКС не превышают установленные СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Просим журналистов и жителей города быть внимательнее к источникам информации, передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»