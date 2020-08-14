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Около трети самарцев - абонентов «РКС-Самара» передают показания счётчиков водоснабжения через личный кабинет на сайте samcomsys.ru. Это очень просто: нажали на несколько кнопок на компьютере или смартфоне, и показания уже в ресурсоснабжающей компании. Также среди преимуществ пользования личным кабинетом «РКС-Самара» – оплата услуг водоснабжения и водоотведения без комиссии.Самарцы, которые зарегистрируются в личном кабинете с 15 августа по 30 ноября 2020 года и будут каждый месяц именно там подавать показания приборов учёта, автоматически станут участниками акции.- Регистрируйтесь в личном кабинете на сайте samcomsys.ru.- Передавайте показания приборов учёта водоснабжения каждый месяц через личный кабинет.- Становитесь участником розыгрыша призов.В начале 2021 года среди всех абонентов «РКС-Самара», которые зарегистрируются в личном кабинете с 15 августа по 30 ноября 2020 года и ежемесячно будут через него передавать показания счётчиков, компания проведёт розыгрыш призов.