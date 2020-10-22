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Около ста абонентов «РКС-Самара» получили необычные уведомления о своих долгах

22 октября 2020 10:39
738
Около ста абонентов «РКС-Самара» получили необычные уведомления о своих долгах. 

Долги жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение растут, отключать от ресурсов и начислять пени до 01.01.2021 нельзя, поэтому ресурсоснабжающее предприятие использует проверенные нестандартные способы напоминания о долгах.

В 2020 году трёхтонная «пирамида должника» выезжала к самарцам, отказывающимся оплачивать потреблённую воду, 50 раз. С её помощью «РКС-Самара» удалось вернуть более 600 000 рублей! Лазерный проектор напоминал о долгах владельцам 31 коттеджа, а движущаяся пирамида сообщала всем соседям о задолженности трёх состоятельных должников. 

Стоит особо отметить, что процент собираемости при нестандартных напоминаниях составляет 49%. Это в разы выше, чем при стандартном подходе. 

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