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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Около 40 тысяч самарцев остались без воды из-за утечки в Красноглинском районе

19 декабря 2019 22:17
66
Ориентировочно, воду вернут в дома сегодня ночью
Информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм в районе дома 1В на 19 километре Московского шоссе поступила в 17:02, передает trkterra.ru.

- На время проведения ремонтных работ без холодного водоснабжения остались потребители 237 многоквартирных зданий, 841 частного жилого дома (всего 39472 человека, из них 4175 детей), 10 социально-значимых объектов, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Для местных жителей организован подвоз воды. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено в 00:00 20 декабря. 



Фото:   соцсети
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