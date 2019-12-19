Около 40 тысяч самарцев остались без воды из-за утечки в Красноглинском районе

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- На время проведения ремонтных работ без холодного водоснабжения остались потребители 237 многоквартирных зданий, 841 частного жилого дома (всего 39472 человека, из них 4175 детей), 10 социально-значимых объектов, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.Для местных жителей организован подвоз воды. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено в 00:00 20 декабря.Фото: соцсети