Одна из крупнейших УК Новокуйбышевска может не получить паспорт готовности к зиме

Я нашел ошибку
Главные новости:
Её на протяжении часа уговаривали залезть обратно в окно. Девушку осмотрели врачи скорой и передали психологам.
В Москве девушку сняли с карниза 20-го этажа. Спасение попало на видео
Только что апелляционная инстанция областного суда огласила решение по громкому делу о картельном сговоре в региональной медицине.
Бизнесмен Сергей Шатило и экс-замминистра Альберт Навасардян освобождены из-под стражи
Главный тренер "Крыльев" рассказывает о подготовке к матчу с "Балтикой", своем решении возглавить самарскую команду, новом тренерском штабе, комплектовании команды и своей работе в Академии Коноплева.
Игорь Осинькин: "Крылья" должны играть так, чтобы радовать всех"
Новый батут и коньки для юных спортсменов региона
Новый батут и коньки для юных спортсменов региона
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа.
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих межнациональное единство.
Дмитрий Азаров: «Крайне важно сохранить традиции наших предков»
Соединенные Штаты вернут на родину примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии.
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
В Саранске вынесен приговор в отношении неоднократно судимого 61-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в оскорблении представителя власти.
Житель Самарской области проведет в колонии 1 год и 9 месяцев за оскорбление полицейских
сегодня  Среда, 29 июля, 20:04
Вход Регистрация 18+
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/07:
USD 72.23
0.31
EUR 84.91
0.65
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!
В Самарской области подведены итоги операции «Арсенал»
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Одна из крупнейших УК Новокуйбышевска может не получить паспорт готовности к зиме

29 июля 2020 17:25
150
В итоге 295 многоквартирных жилых домов Новокуйбышевска могут оказаться не готовы к надежному прохождению предстоящего отопительного сезона.
ОАО «Жилищная управляющая компания» сорвало график погашения задолженности за тепловую энергию перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». В итоге 295 многоквартирных жилых домов Новокуйбышевска, которые находятся в обслуживании этой УК, могут оказаться не готовы к надежному прохождению предстоящего отопительного сезона. Такая информация была озвучена сегодня на Штабе по подготовке к зиме г.о.Новокуйбышевск.

На сегодняшний день задолженность ОАО «ЖУК» за полученное тепло превышает 110 млн рублей. Для сравнения, объем долга данной УК сопоставим с потреблением тепловой энергии за 5 месяцев. При этом все графики погашения, которые были подписаны в текущем году между управляющей компанией и поставщиком услуг, «ЖУК» систематически нарушались.

Как было отмечено на Штабе по подготовке к зиме, ОАО «Жилищная управляющая компания» демонстрирует самый низкий процент оплаты услуг теплоэнергетиков по Новокуйбышевску – 74%. В то время как уровень оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения тех жителей города, которые перешли на прямые договоры с поставщиком тепла, за 6 месяцев 2020 года составил 91%.

«В настоящее время в городе ведутся масштабные работы по подготовке ТЭЦ и тепловых сетей к прохождению очередной зимы. Свои мероприятия реализуют и управляющие компании, в зоне ответственности которых находятся внутридомовые теплопринимающие системы. В свою очередь, компания «ЖУК» не только наращивает долги за коммунальные услуги, но и не предоставляет информацию о проведении обязательных технических мероприятий, таких как опрессовки и промывки внутридомовых систем. В целом ситуация складывается так, что данная УК может оказаться не готовой к надежному прохождению зимы, о чем мы уже уведомили главу г.о.Новокуйбышевск, а также членов Штаба по подготовке к зиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.


 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
29 июля 2020  17:37
Положительный эффект дала и биологическая очистка: борьба с патогенными водорослями на городских водоемах ведется с помощью полезных микроорганизмов.
Благодаря комплексным мерам озеро в парке Металлургов приходит в норму
Положительный эффект дала и биологическая очистка: борьба с патогенными водорослями на городских водоемах ведется с помощью полезных микроорганизмов.  Благоустройство региона
180
29 июля 2020  13:24
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре завершится раньше срока
Ремонт дороги на улице Ленинской в Самаре завершится раньше срока
 По плану ремонт должен закончился в конце этого года, но общий объём проделанной работы и присутствие тяжёлой техники ускоряет процесс ремонта. Благоустройство региона
210
28 июля 2020  20:39
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершится до конца сентября
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».  Благоустройство региона
476
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2535
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1434
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1456
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2889
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
936
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1701
Весь список
ЖКХ
29 июля 2020  17:25
В итоге 295 многоквартирных жилых домов Новокуйбышевска могут оказаться не готовы к надежному прохождению предстоящего отопительного сезона.
Одна из крупнейших УК Новокуйбышевска может не получить паспорт готовности к зиме
В итоге 295 многоквартирных жилых домов Новокуйбышевска могут оказаться не готовы к надежному прохождению предстоящего отопительного сезона.  ЖКХ
149
29 июля 2020  17:14
В Самаре состоятся экологические праздники для жителей. Они организованы в рамках проекта «Мусор или вторичное сырье - сделаем выбор», который был поддержан Фондом Президентских Грантов.
Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!
В Самаре состоятся экологические праздники для жителей. Они организованы в рамках проекта «Мусор или вторичное сырье - сделаем выбор», который был... ЖКХ
131
29 июля 2020  15:08
Теперь же за нарушение закона им расплачиваться в кратном размере. Оплатить потребленную воду нужно будет не по приборам учета, не по нормативу, а так, как предписывает закон.
Платы за воду не избежать: 52 владельца коттеджей на элитной 9 просеке Самары пользовались водой незаконно
Теперь же за нарушение закона им расплачиваться в кратном размере. Оплатить потребленную воду нужно будет не по приборам учета, не по нормативу, а так, как... ЖКХ
326
Весь список

Экология
29 июля 2020  11:55
Жаркая погода сохранится в Самарской области
Жаркая погода сохранится в Самарской области
 Леса по-прежнему пожароопасны. Экология
265
29 июля 2020  10:17
Стартовал квест по спасению городов от мусора
Стартовал квест по спасению городов от мусора
 Участники пройдут квест с онлайн- и офлайн заданиями, чтобы избавить город от мусора, одновременно узнавая о способах снизить свой экологический след.  Экология
242
28 июля 2020  13:29
Из-за жары в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за жары в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
 Днем 29-31 июля местами вмаксимальная температура воздуха составит +30°С, +33 °С. Экология
501
Весь список

Видео
28 июля 2020  12:42
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям.
Глава информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 выступил с очередным обращением к жителям
  По его словам, в регионе заболеваемость коронавирусом не просто стабилизируется - заметна тенденция к ее снижению. 
Здравоохранение
3023
27 июля 2020  10:34
Самарский филиал Т Плюс напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности в период гидравлических испытаний
 В частности, нельзя заходить за ограждения и сигнальные ленты на местах раскопок тепловых сетей, а также необходимо оградить детей от игр вблизи данных...
ЖКХ
523
21 июля 2020  12:29
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Молодых мам Самары приглашают поделиться своей улыбкой на международном фестивале "Улыбка Вселенная 2021"
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
842
16 июля 2020  09:37
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
Самарцам не будут пересчитывать пенсии с учетом советского стажа
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1280
15 июля 2020  13:42
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв — видео Проводилась эвакуация людей.
В жилом доме в Петербурге произошёл взрыв
Проводилась эвакуация людей.
Происшествия
1169
9 июля 2020  10:07
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
Виталий Лысцов: Наш тренер делает из команды семью
 Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения.
Спорт в регионе
1877
Весь список

Фоторепортажи
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
2305
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
3924
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3383
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4298
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4443
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
4466
Весь список

В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих межнациональное единство.
29 июля 2020  18:26 
Дмитрий Азаров: «Крайне важно сохранить традиции наших предков»
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих... Политика региона
106
Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.
29 июля 2020  15:28 
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество Самарской области и Ингушетии
Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.  Политика региона
174
Три женщины и мужчина, болевшие коронавирусом, умерли за сутки в Самарском регионе
29 июля 2020  12:50 
Три женщины и мужчина, болевшие коронавирусом, умерли за сутки в Самарском регионе
 Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области. Коэффициент летальности в области - 1,26, в стране - 1,65. Здравоохранение
291
Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
29 июля 2020  12:11 
Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства
 В этом году размер федеральной субсидии на стимулирование жилищного строительства в расчёте на кв. м жилья в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.  Строительство
228
Еще четверо больных коронавирусом умерли в Самарской области
29 июля 2020  11:47 
Еще четверо больных коронавирусом умерли в Самарской области
За сутки на 29 июля в регионе выявлены еще 32 заболевших коронавирусом.   Здравоохранение
367
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих межнациональное единство.
29 июля 2020  18:26 
Дмитрий Азаров: «Крайне важно сохранить традиции наших предков»
Дмитрий Азаров встретился с Михаилом Ипатовым и Владимиром Зориным. В ходе встречи они обсудили вопросы реализации крупных проектов, укрепляющих... Политика региона
118
Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.
29 июля 2020  15:28 
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество Самарской области и Ингушетии
Глава Ингушетии поблагодарил за теплый прием на Самарской земле и отметил, что Самарская область для него – второй дом.  Политика региона
179
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».
28 июля 2020  20:39 
Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершится до конца сентября
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».  Благоустройство региона
476
Весь список
Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
907
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
1617
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
2043
Весь список
Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
239
29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
229
29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
213
Весь список