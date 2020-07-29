Одна из крупнейших УК Новокуйбышевска может не получить паспорт готовности к зиме

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На сегодняшний день задолженность ОАО «ЖУК» за полученное тепло превышает 110 млн рублей. Для сравнения, объем долга данной УК сопоставим с потреблением тепловой энергии за 5 месяцев. При этом все графики погашения, которые были подписаны в текущем году между управляющей компанией и поставщиком услуг, «ЖУК» систематически нарушались.Как было отмечено на Штабе по подготовке к зиме, ОАО «Жилищная управляющая компания» демонстрирует самый низкий процент оплаты услуг теплоэнергетиков по Новокуйбышевску – 74%. В то время как уровень оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения тех жителей города, которые перешли на прямые договоры с поставщиком тепла, за 6 месяцев 2020 года составил 91%.«В настоящее время в городе ведутся масштабные работы по подготовке ТЭЦ и тепловых сетей к прохождению очередной зимы. Свои мероприятия реализуют и управляющие компании, в зоне ответственности которых находятся внутридомовые теплопринимающие системы. В свою очередь, компания «ЖУК» не только наращивает долги за коммунальные услуги, но и не предоставляет информацию о проведении обязательных технических мероприятий, таких как опрессовки и промывки внутридомовых систем. В целом ситуация складывается так, что данная УК может оказаться не готовой к надежному прохождению зимы, о чем мы уже уведомили главу г.о.Новокуйбышевск, а также членов Штаба по подготовке к зиме», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.