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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Новое визуальное напоминание о долгах за водоснабжение появилось на подъездах многоквартирных домов Самары

10 сентября 2019 15:33
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Всего по состоянию на 10 сентября расклеено 150 «пирамидоуведомлений» на общую сумму 7,1 млн. рублей.
Долг жителей и предприятий города Самары за водоснабжение и водоотведение на начало сентября превысил 1,8 млрд. рублей, из которых 937 млн. рублей должны жители, находящиеся на прямых расчётах с «РКС-Самара».

На подъездах многоквартирных домов, где проживают самые злостные неплательщики, появились новые яркие уведомления с суммой долга по квартирам.

Всего по состоянию на 10 сентября расклеено 150 «пирамидоуведомлений» на общую сумму 7,1 млн. рублей.

В «РКС-Самара» надеются, что огласка долгов перед соседями (с соблюдением норм действующего законодательства) возымеет действие, и должники оплатят все квитанции за водоснабжение и водоотведение, передает пресс-служба «РКС-Самара».


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Комментарии



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