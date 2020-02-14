Нерадивые УК Самары должны привести в надлежащее состояние свои территории обслуживания к 17 февраля
14 февраля 2020 16:24
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«Погодные условия с длительными периодами оттепели и редкими небольшими снегопадами предоставляли компаниям возможность своевременной очистки, - отметил директор МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский. - Но в организации их работы были допущены нарушения. Не изменялся рабочий день дворников, не использовалась вся имеющаяся спецтехника, упущены возможности по уборке растаявшего снега и льда. То есть в целом самими управляющими компаниями созданы условия для образования беспрецедентного гололеда на многих территориях в городе».
Специалисты МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» провели тщательный мониторинг состояния территорий. Так, по-прежнему требуют незамедлительной расчистки 2364 выхода из подъездов, 1094 дворовых тротуаров, 2151 проезд. Причем по многим адресам дворовые проезды очищены только по одной полосе, а другая – в неудовлетворительном состоянии.
«Надо кардинально изменить ситуацию! Даем на это три дня. В безобразном состоянии находятся тротуары. Люди от бездействия управляющих компаний страдают, травмируются. По состоянию на 10 февраля в травмпункт больницы имени Пирогова обратился 591 человек. Жители направляют проблемные адреса через социальные сети. С начала февраля в целом таких обращений 1151, 93 – к Главе города. При организации работ надо увеличить количество применяемых реагентов. Если в управляющих компаниях реагентов недостаточно, подавайте заявки - готовы помочь МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1», которые содержат улично-дорожную сеть. Работа должна быть на жестком контроле глав администраций внутригородских районов», - подчеркнул Владимир Василенко.
Также поручено обратите внимание на то, что нужно усилить работу управляющих микрорайонами, скоординировать их деятельность с МП «ГАТИ по благоустройству», чтобы сначала в результатах очистки на местах убедились управляющие микрорайонами, после чего это зафиксируют инспекторы.
Среди управляющих компаний, которые имеют наибольшее количество нареканий, следующие:
- ООО «ЖКС» - в Самарском районе;
- ООО «ЖКС», ООО ЭСКО «Энегокомплекс» - в Советском районе;
- ООО УК «Благополучие», ООО «Мичуринское» - в Железнодорожном районе;
- ООО «Жилуниверсал», ООО УК «Новая Самара», ООО «КП «Чайка», ООО «КП «Волга», ООО «Управком Самара», ООО «Мой Эко дом», ООО «Кировская» - в Кировском районе;
- ООО «Сокол», ООО «ВИП-Комсервис» в Красноглинском районе;
- ООО «Куйбышевский ПЖРТ», УК «Формула ЖКХ» - в Куйбышевском районе;
- ООО «РЭУ-3», ООО МУП «Комплекс», ООО «УЖКК», ООО УО «Коммунальник» в Ленинском районе;
- ООО УК «ГРАС», ООО УК «ДОМ» - в Октябрьском районе;
- ООО «КП «Волга», ООО «КП «Чайка», ООО УК «Новая Самара», ООО УК «ПЖРТ № 11» - в Промышленном районе.
«Ситуация такова, что жителям крайне сложно передвигаться по тротуарам. Сегодня предупредила все управляющие компании, их директоров о том, что со следующего понедельника ГЖИ будет проверять территории – посмотрим, в каком они состоянии. Все адреса, которые озвучены на совещании и вызывают тревогу, охватим. Если ряд управляющих компаний не понимает, что нужно сработать на предупреждение, будем принимать крайние меры, составлять протоколы. Причем протоколы – на должностных лиц, потому что это персональная ответственность каждого конкретного руководителя управляющей организации. Минимальная сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Для такого наказания достаточно установить 1 факт неисполнения обязанностей по содержанию многоквартирных домов», - пояснила заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Светлана Ерофеева.
Соответствующую работу в рамках своих полномочий усилит городская прокуратура.
«Предыдущий снегопад был 3 и 4 февраля, когда выпало 50% от месячной нормы осадков. Прошло полторы недели. За это время можно было отработать все ваши 60 домов. А говорите, что не успели, - обратился Владимир Василенко к представителю управляющей компании «КП «Чайка». – Прошу ГЖИ предъявить максимальные штрафные санкции. Также в дальнейшем рассмотреть возможность лишения лицензии тех, кто не желает качественно работать».
Только в Кировском районе административная комиссия составила на данную управляющую компанию 8 протоколов.
Ряд директоров управляющих компаний и вовсе проигнорировали участие в совещании, сотрудники УК в работу не включились.
«Колея во дворе у нас давно - с тех пор, как начались заморозки. Последний раз технику и дворника видели 4 февраля и раньше, когда оттепель была. А мы из-за их бездействия вынуждены искать пути выживания. Спасает, что в доме 2 выхода. Через двор идти тяжело. Приходится через другую дверь со стороны улицы Полевой, затем надо обойти весь дом и чуть ли не ползком – до контейнерной площадки, чтобы вынести мусор», - жалуется жительница дома № 68 по улице Полевая Ольга Белова.
Часть управляющих организаций приступила к устранению замечаний сразу после нынешнего совещания. Впереди есть еще три дня, после которых надзорные органы дадут оценку работе коммунальщиков, передает пресс-служба горадминистрации.
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