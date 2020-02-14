Нерадивые УК Самары должны привести в надлежащее состояние свои территории обслуживания к 17 февраля

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Безотлагательные меры: сегодня управляющим компаниям, которые попустительски относятся к своим прямым обязанностям по обслуживанию жилфонда и внутридворовых территорий, поручено до понедельника, 17 февраля, устранить все замечания по расчистке снега, аЭтот вопрос стал главным на сегодняшнем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары, которое провелпри участии представителей ГЖИ Самарской области, городской прокуратуры, глав администраций внутригородских районов и руководителей управляющих организаций.«Погодные условия с длительными периодами оттепели и редкими небольшими снегопадами предоставляли компаниям возможность своевременной очистки, - отметил директор МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский. - Но в организации их работы были допущены нарушения. Не изменялся рабочий день дворников, не использовалась вся имеющаяся спецтехника, упущены возможности по уборке растаявшего снега и льда. То есть в целом самими управляющими компаниями созданы условия для образования беспрецедентного гололеда на многих территориях в городе».Специалисты МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству» провели тщательный мониторинг состояния территорий. Так, по-прежнему требуют незамедлительной расчистки 2364 выхода из подъездов, 1094 дворовых тротуаров, 2151 проезд. Причем по многим адресам дворовые проезды очищены только по одной полосе, а другая – в неудовлетворительном состоянии., - подчеркнул Владимир Василенко.Также поручено обратите внимание на то, что нужно усилить работу управляющих микрорайонами, скоординировать их деятельность с МП «ГАТИ по благоустройству», чтобы сначала в результатах очистки на местах убедились управляющие микрорайонами, после чего это зафиксируют инспекторы.- ООО «ЖКС» - в Самарском районе;- ООО «ЖКС», ООО ЭСКО «Энегокомплекс» - в Советском районе;- ООО УК «Благополучие», ООО «Мичуринское» - в Железнодорожном районе;- ООО «Жилуниверсал», ООО УК «Новая Самара», ООО «КП «Чайка», ООО «КП «Волга», ООО «Управком Самара», ООО «Мой Эко дом», ООО «Кировская» - в Кировском районе;- ООО «Сокол», ООО «ВИП-Комсервис» в Красноглинском районе;- ООО «Куйбышевский ПЖРТ», УК «Формула ЖКХ» - в Куйбышевском районе;- ООО «РЭУ-3», ООО МУП «Комплекс», ООО «УЖКК», ООО УО «Коммунальник» в Ленинском районе;- ООО УК «ГРАС», ООО УК «ДОМ» - в Октябрьском районе;- ООО «КП «Волга», ООО «КП «Чайка», ООО УК «Новая Самара», ООО УК «ПЖРТ № 11» - в Промышленном районе.«Ситуация такова, что жителям крайне сложно передвигаться по тротуарам. Сегодня предупредила все управляющие компании, их директоров о том, что со следующего понедельника ГЖИ будет проверять территории – посмотрим, в каком они состоянии. Все адреса, которые озвучены на совещании и вызывают тревогу, охватим. Если ряд управляющих компаний не понимает, что нужно сработать на предупреждение, будем принимать крайние меры, составлять протоколы. Причем протоколы – на должностных лиц, потому что это персональная ответственность каждого конкретного руководителя управляющей организации. Минимальная сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Для такого наказания достаточно установить 1 факт неисполнения обязанностей по содержанию многоквартирных домов», - пояснила заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Светлана Ерофеева.«Предыдущий снегопад был 3 и 4 февраля, когда выпало 50% от месячной нормы осадков. Прошло полторы недели. За это время можно было отработать все ваши 60 домов. А говорите, что не успели, - обратился Владимир Василенко к представителю управляющей компании «КП «Чайка». – Прошу ГЖИ предъявить максимальные штрафные санкции. Также в дальнейшем рассмотреть возможность лишения лицензии тех, кто не желает качественно работать».Только в Кировском районе административная комиссия составила на данную управляющую компанию 8 протоколов.Ряд директоров управляющих компаний и вовсе проигнорировали участие в совещании, сотрудники УК в работу не включились.«Колея во дворе у нас давно - с тех пор, как начались заморозки. Последний раз технику и дворника видели 4 февраля и раньше, когда оттепель была. А мы из-за их бездействия вынуждены искать пути выживания. Спасает, что в доме 2 выхода. Через двор идти тяжело. Приходится через другую дверь со стороны улицы Полевой, затем надо обойти весь дом и чуть ли не ползком – до контейнерной площадки, чтобы вынести мусор», - жалуется жительница дома № 68 по улице Полевая Ольга Белова.Часть управляющих организаций приступила к устранению замечаний сразу после нынешнего совещания. Впереди есть еще три дня, после которых надзорные органы дадут оценку работе коммунальщиков, передает пресс-служба горадминистрации.