Не платить за вывоз мусора нельзя, говорит регоператор

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В «ЭкоСтройРесурсе» подтвердили: «Как следует из оглашенной резолютивной части вынесенного решения, возможными последствиями исполнения вышеуказанного решения может стать прекращение действия тарифов на услуги, оказываемые Региональным оператором».В то же время в компании подчеркивают: «Такие последствия могут возникнуть исключительно с момента вступления вынесенного решения в законную силу, что предполагает прекращение действия тарифов в будущем. ООО „ЭкоСтройРесурс“ как участник судебного процесса намерено обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции. Таким образом, момент вступления вынесенного решения в законную силу откладывается до принятия вышестоящим судом судебных актов по поданным жалобам».Призывы «отдельных граждан» (в том числе, очевидно, и одного из заявителей иска — депутата губдумы Михаила Матвеева) не платить за вывоз мусора регоператор назвал «безответственными и провокационными», которые «противоречат смыслу принятого судебного решения и откровенно преждевременны».В свою очередь «ЭкоСтройРесурс» «продолжает оказывать услуги в соответствии с теми тарифами, которые в настоящий момент являются юридически действующими, и предпримет в случае необходимости все законные действия по взысканию образовавшейся задолженности», подчеркнули в компании.