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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Нас травят реагентами каждую зиму. Разобрались, какими именно

12 января 2020 14:26
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Во всех типах используемых в России реагентов одним из основных компонентов является соль.
С наступлением морозов на дороге становится опаснее, и в качестве борьбы применяются реагенты для разъедания льда и песок или щебень для лучшей фиксации шипов, передает iphones.ru.

Правда, проблем от этого меньше не становится. Песок и щебень загрязняют дороги, а реагенты разъедают не только лед, но и резину и обувь, а также вредят окружающей среде.

Будьте осторожны! Смотрите, что это за белая крошка под ногами:

Какими бывают реагенты

По разновидностям в Москве распространены следующие смеси и растворы:

-  Песок + соль. Самая распространенная комбинация. Не требует специального оборудования

-  Хлорид натрия (или обычная соль). Дешево для коммунальщиков и опасно для пешеходов и водителей. Особенно сильно разъедает резину и обувь.

-  Хлористый кальций. Плавит лед быстро и без ущерба для экологии, при попадании в почву удобряет ее. Работает даже при минус 30. При этом способен вызвать аллергию у человека и ожоги лап у животных.

- Хлористый кальций модифицированный. Устойчив к сильным морозам, разъедает все на своем пути — лед, резину, обувь, асфальт. Ядовит для животных

- Соль + мраморная крошка или гранитный щебень. Абразивные материалы безопасны для человека и животных. Правда, их необходимо использовать правильно, иначе они закупорят ливневки, и весной на улице будут стоять лужи.

Реагенты также бывают двух типов:

-  Жидкие. Используются при температуре не ниже минус 5 градусов, потому что если поверхность уже успела покрыться слоем льда, то налитая сверху жидкость только усугубит дорожную ситуацию, ухудшив сцепление с дорогой.

 Твердые. Менее прихотливы, подходят для использования при любой погоде.

Во всех типах используемых в России реагентов одним из основных компонентов является соль. Химикаты разной степени опасности для вещей, людей и животных – добавлять по вкусу.

Почему именно соль

Для борьбы со льдом соль используется с конца XIX века. Ледяная корка, вступая в химическую реакцию с натрием, за короткий промежуток времени тает превращается в лужу, которая не замерзает даже при температуре ниже минут 10.

Пару десятков минут, и проезжая часть становится абсолютно безопасной — шины не скользят, а из препятствий только слякоть, которая не провоцирует аварии и легко убирается грейдером.

Однако вместе с быстродействием у соли есть и большой недостаток. Еще в XIX веке отмечалось, что она разъедала копыта лошадей.

В настоящее время соль наносит вред шинам автомобилей, нашей обуви и лапам животных. Тем не менее, на улицах дворники разбрасывают зачастую именно её.

В некоторых городах уже задумываются об ограничениях использовании этого едкого компонента. Например, в 2019 году ее использование в Санкт-Петербурге ограничили — в Северной столице соль применяется точечно при резких колебаниях температуры.

Можно ли обойтись без реагентов?

Частично да, но для этого потребуется больше времени и денег.

В 2016 году в Санкт-Петербурге попытались свести использование реагентов к минимуму, сделав упор на очистку дорог и вывоз сугробов с тротуаров. Эффект был ожидаем — увеличились затраты и время работы.

«Это требует больше затрат и усилий, ведь растопить снег проще, чем собрать и вывезти. Но такой подход приводит к лучшим результатам: на дорогах нет грязных луж и жижи, не страдают люди, автомобили, домашние животные и уличные растения», — говорили в 2016 году в комитете по благоустройству Северной столицы.

Спустя какое-то время соль вернулась на улицы Питера. В Москве даже таких экспериментов не делали, как разбрасывали тоннами химическую крупу – так и разбрасывают.

Как проблема с вредными реагентами решается в других странах

Все зависит от погоды. Наиболее распространенное решение — мраморная крошка, но в чрезвычайных ситуациях можно прибегнуть и к более эффективным решениям.

В Финляндии в Хельсинках зима 2019 года выдалась суровее, чем предыдущие, и расходы на защиту дорог увеличились.

Главный пункт борьбы со снегом в Хельсинки — вовремя чистить.

Все улицы делятся на три категории: главные дороги с активным движением, дорогие средней загруженности и небольшие улицы — преимущественно в жилых кварталах.

Дороги первых двух категорий очищаются каждый день до 7 утра, небольшие улицы — раз в три дня.

Своевременная чистка не всегда помогает, поэтому в Хельсинках также применяется соль. Правда, состав реагента изменен, чтобы он наносил окружающей среде меньше урона.

«Чтобы сохранить уровень засоления почв настолько низким, насколько возможно, рекомендуется использовать увлажненную соль», — говорит инженер-специалист по техническому обслуживанию в администрации Хельсинки Туомас Лаутаньеми.

Аналогичным методом снижают урон от соли в некоторых провинциях Канады (в Онтарио и Квебеке). Там используется соль на основе сока сахарной свеклы. За счет собственных кислот она тоже работает как реагент — в результате на растапливание льда требуется на 30% меньше соли.

Кроме того, сок сахарной свеклы делает раствор более плотным, поэтому соль лучше прилипает к асфальту и эффективнее растапливает лед.

Как выяснилось, полностью отказаться от реагентов невозможно. В таком случае, на чистку дороги уйдет гораздо больше времени, чем с ними.

Но можно свести их использование к минимуму или снизить урон с помощью изменения состава. Жаль, что у нас об этом не думают, продолжая посыпать дороги ядовитыми химикатами вперемежку с солью.

Не забудьте стряхнуть ноги перед домом. 
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