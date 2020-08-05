На ул. Мичурина заменят две крупные задвижки: специалисты «РКС-Самара» проведут срочные аварийно-восстановительные работы

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Его необходимо срочно устранить, так как эти задвижки регулируют давление в сетях водоснабжения центральной части города.На время работ с 10.00 6 августа до 08.00 7 августа будет отключено холодное водоснабжение по адресам:ул. Первомайская 36, 34ул. Владимирская 4,ул.Больничная 14, 35, 33, 31, 39ул. Мичурина 52, 48, 98е, 98б/3, 38б/2, 98б/1, 98б, 98г, 98 з/1, 98в, 98аул. Клиническая 17.На пониженном давлении будут адреса:ул. Полевая 80,65,86,88ул.Больничная 18ул.Коммунистическая 7ул.Спортивная 25,29ул.Арцыбушевская 175,167ул.Аксакова 3,ул.Никитинская 26,ул.Мичурина 8,ул.Первомайская,26,36,ул.Дачная 27.Московское шоссе 110е,Бойлеры с питьевой водой будут находиться по адресам: ул. Мичурина, 98А и ул. Больничная 33. На время отключения жители могут сделать запас воды, передает пресс-служба ООО «РКС-Самара.