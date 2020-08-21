На автомобиль должника Самарского филиала ЭнергосбыТ Плюс наложен арест

Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провели два рейда по должникам областного центра в Кировском и Промышленном районах. В результате на автомобиль Audi А6 жительницы, не оплатившей более 250 тысяч рублей за отопление и горячее водоснабжение, наложен арест.
Задолженность у владельца машины числится за несколько периодов, начиная с 2013 года. Энергетики и судебные приставы неоднократно уведомляли женщину о возможных последствиях и предлагали добровольно погасить задолженность. После вчерашнего визита у собственницы авто есть 5 дней на полную оплату долга. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги и реализован в счет погашения долга за тепловую энергию.
Начиная с июля 2020 года, в рамках акции «Внимание! Должник!» энергетики региона проводят рейды с судебными приставами по квартирам злостных неплательщиков, конфискацию автотранспортных средств, арест банковских счетов и запрет на совершение сделок с недвижимостью. Также сотрудники «ЭнергосбыТПлюс» проводят разъяснительную работу с населением, информируя жителей региона о наличии задолженности и советуют в случае необходимости воспользоваться механизмом социальной поддержки.
«Задолженность граждан за теплоресурсы превысила 1,8 млрд рублей. Неоплата счетов всегда имеет последствия: от списания средств с банковских счетов и удержания с заработной платы до ареста имущества. Если наши клиенты испытывают финансовые сложности – это не повод бездействовать и копить задолженность. В регионе эффективно работают многочисленные программы поддержки малообеспеченных
граждан. Можно обратиться в центр социальной защиты населения и оформить субсидии на оплату ЖКХ. Не стоит доводить ситуацию до крайности», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.
Руководство энергокомпании призывает горожан во избежание неприятных визитов своевременно и в полном объеме оплачивать счета за тепло и горячую воду. Получить информацию о наличии задолженности можно на официальном сайте организации https://samara.esplus.ru/
или в личном кабинете клиента, логин и пароль которого указаны в квитанции, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
Добавить комментарий