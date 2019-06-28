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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На Московском шоссе - коммунальная авария: возле Ботанического сада временно ограничили движение

28 июня 2019 15:17
73
Ремонтная бригада уже на месте. Рабочие проведут обследование, отключат воду и выполнят аварийно-восстановительные работы.
Сегодня утром, 28 июня на Московском шоссе напротив Ботанического сада произошла коммунальная авария. Для ликвидации аварии введено временное ограничение движения транспорта. Об этом стало известно из сообщения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, передает samarskie-voditeli.ru.

Перекрыты вторая и третья полосы в направлении «в город». Когда будут сняты ограничения, неизвестно.

По информации «РКС-Самара», ремонтная бригада уже на месте. Рабочие проведут обследование, отключат воду и выполнят аварийно-восстановительные работы. 
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