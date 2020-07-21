На ГОКС провели реконструкцию жировой камеры с помощью инновационного материала

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Стоки со всей Самары собираются на Городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС). На одном из первых, очень важных, этапов очистки с поверхности сточных вод удаляется плавающий жир и мусор. Делается это через специальную жировую камеру.За 40 лет эксплуатации ГОКС жировая камера физически устарела, нуждалась в обновлении. В январе 2020 года на техническом совете «РКС-Самара» была представлена новейшая отечественная разработка – универсальный антикоррозийный и герметизирующий полимер. Было принято решение опробовать данный материал при ремонте жировой камеры.В июне 2020 года представители подмосковного научно-производственного предприятия «Специальные материалы» реконструировали камеру с помощью полимера нового поколения. Инновационный полимер, который производится в Московской области, защищает от агрессивных сред, создаёт водогазонепроницаемый слой, выдерживает температуру от -70 до +130Со. В сочетании с сухими мелкодисперсными материалами создаёт сверхсильный эластичный полимербетон, выдерживающий сильные динамические нагрузки. Именно такие качества материала должны обеспечить долговечность конструкций в процессе очистки сточных вод.Сейчас камера выглядит совсем как новая: полностью восстановлены конструктивные особенности и герметичность. Её уже включили в производственный цикл. Испытания проходят в реальных условиях. В течение года будет вестись наблюдение за объектом, после чего специалисты «РКС-Самара» примут решение об использовании данных материалов и технологии на объектах ресурсоснабжающей организации, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»