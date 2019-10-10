На Аллее славы самарского водопровода состоится открытие звезды имени Исая Хороша
10 октября 2019 15:58
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Каждый год «РКС-Самара» пополняет звёздами Аллею славы, заложенную в 2016 году в год 130-летия самарского водопровода. Миссия Аллеи – восстановить
историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и канализацией.
Уже увековечены имена Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода,
Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. В 2017 году к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году – Александра Стрелкова, который уже 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.
Завтра, 11 октября в 13.30 около центрального офиса «РКС-Самара» на Луначарского, 56 состоится открытие звезды Исая Соломоновича Хóроша (1881 - 1961).
Его трудовая деятельность началась в 1913 году в Самарской городской управе в должности заведующего домовыми перемычками к городской канализации. Впоследствии Хорош принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов. В 1930-х годах Хорош организовал и возглавил кафедру «Санитарная техника» инженерно-строительного института, параллельно работая в водоканале, а в 1944 году окончательно перешёл на работу в институт, передавая свой опыт новым поколениям инженеров.
Приглашаем всех желающих принять участие в небольшом мероприятии в честь этого события, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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