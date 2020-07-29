Мусор или вторсырьё? Сделаем выбор!

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Основная идея проекта - сформировать механизмы организации населения городов в сфере раздельного сбора мусора с целью его вторичной переработки, обучить навыкам раздельного сбора ТКО и мотивировать жильцов к участию в сдаче ТКО на пункты приема вторсырья.Региональный оператор Самарской области по обращению с ТКО на экопраздниках во дворах крупных микрорайонов проведет конкурсы с призами, мастер-классы по сортировке отходов и интерактивные лекции об экостиле жизни.30 июля - ул. Гастелло, 45. Площадка «Зелененькие».31 июля - ул. Урицкого, 23. Площадка «Железнодорожная».Начало мероприятий в 18:30.Также можно будет принести чистое вторсырье - на площадке будет работать пункт сбора отходов.