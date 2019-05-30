Московское-Шоссе - Ново Вокзальная: в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей выявлен «слабый» участок коммуникаций

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Повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на ул.Ново-Вокзальной, рядом с пересечением с Московским шоссеНа данный момент давление воды на участке снижено, ведется подготовка к отключению, на место выехали сотрудники аварийной бригады для подготовки к ремонту.Напомним, в Самаре с 27 мая по 10 июня проводятся гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ.Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонуили в круглосуточную интернет-приемную http://teplo.energy/ .АО ПТС приносит извинения жителям города за доставленные неудобства, передает пресс-служба горадминистрации.