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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Минэнерго и ЖКХ Самарской области напоминает о правилах пользования газом в быту

23 октября 2019 17:34
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Если ваша квартира оборудована газовым нагревателем (колонкой), а также в ней установлена вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате, будьте осторожны.
В связи с наступлением холодов министерство энергетики и ЖКХ Самарской области напоминает о правилах использования газа в быту.

Если ваша квартира оборудована газовым нагревателем (колонкой), а также в ней установлена вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате, будьте осторожны.

Продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (при закрытых пластиковых окнах) приводит к обратной тяге в дымоходе. Как следствие – продукты сгорания (СО) попадают в помещение и вызывают отравление находящихся в квартире людей и животных.

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. При вдыхании вызывает кислородное голодание (гипоксию) и приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты.

С 2006 года в регионе зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту. От отравления угарным газом пострадали более 1 300 человек, из них 190 погибли.

Причины отравлений (в совокупности):

— установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора;

— обратная тяга в дымоходе проточного водонагревателя;

— самовольный перемонтаж систем вентиляции и дымоудаления;

— обледенение или засор дымоходов;

— неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности используемого оборудования, закрытые шиберы (заслонки для регулирования тяги).

Как уберечь себя и своих близких:

— демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне;

— проверять тягу перед розжигом колонки (или котла) и во время ее работы каждые 30 минут: поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя – пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя;

— установить сигнализатор на загазованность угарным газом;

— установить приточный стеновой вентиляционный клапан;

— работы по монтажу и демонтажу газового и вентиляционного оборудования поручать официально специализированной газовой компании, передает пресс-служба облправительства. 
Если вы хотите проверить газовое оборудование, обращайтесь в газораспределительную организацию, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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