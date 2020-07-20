Магистры – стипендиаты РКС работают в Самаре

281

Основным критерием для начисления стипендии является успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение последних двух семестров, наличие публикаций в научных журналах, студенческих сборниках или других специальных научных изданиях. Студенты-стипендиаты профильных кафедр в городах присутствия РКС проходят производственную практику на предприятиях, стажировку, получают возможность первоочередного трудоустройства в компанию.В Самаре трём выпускникам кафедры «Водоснабжение и водоотведение» академии строительства и архитектуры СамГТУ, которые ранее получали именные стипендии РКС, а потом были приняты на работу в «РКС-Самара», сегодня вручили дипломы об окончании магистратуры.Два из трех дипломов – с отличием. В компании не ошиблись, поддержав именно этих студентов.Александр Стрелков, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения, поблагодарил предприятие за поддержку студентов:«Мы рады, что такой проект существует и что «РКС-Самара» своё слово держит: стипендии выплачиваются, практика организуется на высшем уровне». Владимир Бирюков подчеркнул, что для молодых и талантливых сотрудников, тем более – стипендиатов РКС, все дороги на предприятии открыты. Главное – усердно трудиться и проявлять инициативу, передает пресс-служба РКС.Фото: пресс-служба РКС