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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«МИР» станет управляющей компанией 14 домов Промышленного района Самары

15 января 2020 23:29
87
УК «МИР» зарегистрирована 2 июля 2018 года и уже управляет 60 домами в Куйбышевском районе.
Глава Промышленного района Самары Андрей Семенов 10 января подписал постановление, которым передал управление 14 домами управляющей компании «МИР», передает «СО» ОНЛАЙН. Документ опубликован на официальном сайте городской администрации во вторник, 14 января. В список вошли дома по улицам Матросова, 86Б, Калинина, 81, 83, 87 и 93, Ставропольская, 110 и 112, 22-го Партсъезда, 35, Черемшанской, 99, а также проспекту Кирова, 51Б, 53А, 57 и переулку Роторному, 3 и 6. Собственники квартир во всех этих домах сами не выбрали способ управления.

УК «МИР» зарегистрирована 2 июля 2018 года и уже управляет 60 домами в Куйбышевском районе. В самой компании пояснили, что для завершения процесса передачи домов Промышленного района в управление, требуется еще одобрение ГЖИ. «На данный момент только опубликовано постановление об определении нашей компании в качестве управляющей для 14 домов Промышленного района, но они еще не перешли в наше управление, — пояснил «СО» ОНЛАЙН генеральный директор «УК «МИР» Юрий Пичулев. — Эта деятельность лицензируемая, поэтому нашей компании необходимо предоставить документы в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, которая решает вопросы о передаче домов в правление и, если никаких проблем не возникнет, то не раньше 1 февраля 2020 года в наше управление перейдут вышеуказанные дома Промышленного района». 



Фото из открытых источников
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15 января 2020  23:29
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