«МИР» станет управляющей компанией 14 домов Промышленного района Самары

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Документ опубликован на официальном сайте городской администрации во вторник, 14 января. В список вошли дома по улицам Матросова, 86Б, Калинина, 81, 83, 87 и 93, Ставропольская, 110 и 112, 22-го Партсъезда, 35, Черемшанской, 99, а также проспекту Кирова, 51Б, 53А, 57 и переулку Роторному, 3 и 6. Собственники квартир во всех этих домах сами не выбрали способ управления.УК «МИР» зарегистрирована 2 июля 2018 года и уже управляет 60 домами в Куйбышевском районе. В самой компании пояснили, что для завершения процесса передачи домов Промышленного района в управление, требуется еще одобрение ГЖИ. «На данный момент только опубликовано постановление об определении нашей компании в качестве управляющей для 14 домов Промышленного района, но они еще не перешли в наше управление, — пояснил «СО» ОНЛАЙН генеральный директор «УК «МИР» Юрий Пичулев. — Эта деятельность лицензируемая, поэтому нашей компании необходимо предоставить документы в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, которая решает вопросы о передаче домов в правление и, если никаких проблем не возникнет, то не раньше 1 февраля 2020 года в наше управление перейдут вышеуказанные дома Промышленного района».Фото из открытых источников