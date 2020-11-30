Люк парит – не подходи!

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В Самарском регионе набирает силу зима. Уже завтра, 1 декабря, столбик термометра начнет стремительное снижение и к среде ночью, по прогнозам метеорологов, будет зафиксировано до минус 25 градусов. Соответственно изменятся параметры работы тепловой сети. Так, уже завтра теплоэнергетики планируют повысить температуру сетевой воды.

Любое изменение погоды чревато сменой параметров работы теплосети. Чтобы даже в самый лютый мороз в наших домах было тепло и уютно, повышается температура сетевой воды. Порой может доходить до 100 градусов и выше. Такой широкий диапазон температур сетевой воды (той, что поступает в наши батареи) приводит к расширению и сужению труб, а потому в период погодных изменений вероятность технологических дефектов возрастает.

Специалисты теплосетевых компаний круглосуточно контролируют состояние коммуникаций. Как рассказали в филиале «Самарский» ПАО «Т Плюс», в случае обнаружения повреждений, отсутствия крышек люков, выявления проседания грунта над теплотрассой, опасное место в целях безопасности обозначается специальными ограждениями. На объект выезжают ремонтные бригады, которые проводят восстановительные работы.

Вместе с тем теплоэнергетики обращают внимание, что в связи с наступлением морозной погоды в регионе возрастает актуальность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

- отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Если жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность или отсутствия крышки люка на теплокамере, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба «Т Плюс».

Фото: соцсети