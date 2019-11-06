Любые предложения приветствуются: в «РКС-Самара» проходит встреча главного управляющего директора с сотрудниками в формате «без галстуков»

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Начиная с 2014 года, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков проводит встречу с сотрудниками в формате «без галстуков». От каждого подразделения в мероприятии принимает участие один из работников.В начале встречи Владимир Бирюков рассказал о наиболее крупных проектах, которые будут реализованы предприятием в ближайшие годы. Это и реконструкция городских очистных канализационных сооружений, и строительство водоводов от НФС-2 до Управленческого, и модернизация насосных станций.Стоит отметить, что несколько лет назад на этих встречах самыми актуальнымивопросами были проблемы с рабочей одеждой, с обеспеченностью материалами иорганизацией работ. Сейчас же, после удовлетворения этих потребностей, на первыйплан выходят вопросы стратегического развития, культурно-массовой и спортивной жизнипредприятия.Владимир Бирюков порекомендовал всем заниматься бегом и физкультурой, рассказал о книгах, которые он читает, и подарил одну из них за самый интересныйвопрос, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»