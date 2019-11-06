Любые предложения приветствуются: в «РКС-Самара» проходит встреча главного управляющего директора с сотрудниками в формате «без галстуков»
6 ноября 2019 15:42
119
Начиная с 2014 года, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков проводит встречу с сотрудниками в формате «без галстуков». От каждого подразделения в мероприятии принимает участие один из работников.
В начале встречи Владимир Бирюков рассказал о наиболее крупных проектах, которые будут реализованы предприятием в ближайшие годы. Это и реконструкция городских очистных канализационных сооружений, и строительство водоводов от НФС-2 до Управленческого, и модернизация насосных станций.
Стоит отметить, что несколько лет назад на этих встречах самыми актуальными
вопросами были проблемы с рабочей одеждой, с обеспеченностью материалами и
организацией работ. Сейчас же, после удовлетворения этих потребностей, на первый
план выходят вопросы стратегического развития, культурно-массовой и спортивной жизни
предприятия.
Владимир Бирюков порекомендовал всем заниматься бегом и физкультурой, рассказал о книгах, которые он читает, и подарил одну из них за самый интересный
вопрос, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
6 ноября 2019 18:11
Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену. Благоустройство региона
68
6 ноября 2019 12:00
Теперь городу предстоит решить, чем занять столь лакомую для торговцев площадку с большой проходимостью. Благоустройство региона
237
6 ноября 2019 11:00
.Мэрия не нашла подрядчика, чтобы убрать животных с улиц Благоустройство региона
161
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1054
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
514
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1569
Всё в Дом
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
741
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
173
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
180
ЖКХ
6 ноября 2019 15:42
В начале встречи Владимир Бирюков рассказал о наиболее крупных проектах, которые будут реализованы предприятием в ближайшие годы. ЖКХ
118
6 ноября 2019 12:52
Специалисты дадут комментарии по состоянию газового оборудования. ЖКХ
145
5 ноября 2019 12:11
Очередное повышение платы за ЖКУ окажется болезненным для россиян. ЖКХ
371
Экология
6 ноября 2019 12:43
В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство» Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Экология
137
5 ноября 2019 13:41
Установлено, какие виды мусора больше всего загрязняют природные территории. Экология
316
5 ноября 2019 12:59
Участников ждут задания, каждое их которых связано с полезным действием или формированием новых устойчивых привычек. Экология
262
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
555
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
378
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
258
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
335
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
489
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
595
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
337
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1388
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1985
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1357
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1651
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1836
Мероприятия