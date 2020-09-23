Льготные условия оформления самовольных подключений к водопроводу и канализации в Тольятти действуют до конца сентября. 

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Летом 2020 года «РКС-Тольятти» объявили амнистию незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Все жители Центрального и Комсомольского районов Тольятти, которые делали самовольные врезки, до 30 сентября текущего года могут по льготным условиям, без штрафов оформить всю документацию. Цель мероприятия: выявить всех, кто пользуется городской водой и хочет стать добросовестным плательщиком, но боится санкций.

Бояться не нужно. Нужно до конца сентября успеть обратиться в ресурсоснабжающую компанию по адресу: Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50, каб. 108, с заявлением и документами (список здесь http://volcomsys.ru/amn2020/9746). Телефон для связи (8482) 79-03-71. После проверки будет оформлено технологическое подключение на льготных условиях и заведён лицевой счет. За время действия акции уже подано 15 заявлений.

Обращаем внимание, что параллельно с амнистией проводятся рейды по выявлению самовольщиков. Им грозит значительный штраф и отключение от ресурсов, а условия амнистии на них не будут распространяться. Например, одному из выявленных самовольщиков начислены штрафные санкции в размере более 2 миллионов рублей. Особенно должны насторожиться владельцы шикарных домов, которые по документам берут и оплачивают воду из колонок. Неужели они день и ночь к колонке бегают, чтобы набрать воду для обслуживания своего имущества?

Фото: Дильдина Светлана