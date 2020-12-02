Квитанции на оплату тепла за ноябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

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С 1 декабря 2020 года клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии за ноябрь 2020 года. Уже сегодня жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани имеют возможность оперативно узнать свое начисление за отопление и горячую воду и произвести оплату.

Онлайн-счета доступны в личном кабинете и на официальном сайте https://samara.esplus.ru/. Логин и пароль от личного кабинета размещены на квитанциях.

Ради безопасности своих клиентов энергокомпания активно развивает систему дистанционных сервисов. И спрос на них стабильно увеличивается. С апреля 2020 года число клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», дистанционно решающих вопросы по начислениям, передаче показаний приборов учета ГВС, выросло на 32%.

«Выставление онлайн-счетов - один из удобных и безопасных сервисов, который упрощает взаимодействие клиентов с компанией. За последние полгода почти 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области отказались от бумажных квитанций и данные о начислениях получают на электронную почту, не дожидаясь курьеров», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за ноябрь необходимо не позднее 25 декабря. Напомним, что отсутствие задолженности и оплата счетов за ноябрь и декабрь дает возможность принять участие в акции «В Новый год без долгов». По ее результатам 250 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.