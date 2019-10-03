Котельная «Самарского подшипникового завода» никому не нужна
3 октября 2019 14:22
127
Сам завод едва справляется с содержанием и обслуживанием котельной. Как сообщало «Самарское обозрение», накануне отопительного сезона банкротящееся предприятие накопило более 300 млн рублей долгов перед поставщиками ресурсов.
А недавно конкурсный управляющий Алексей Пономарев просил суд изменить очередность текущих платежей, чтобы заняться подготовкой котельной к осеннее-зимнему периоду. Расходы на эту работу, по его словам, должны были составить 59 млн рублей. Заявление Пономарева пока еще не рассмотрено. Ситуация может стать критической, так как от котельной «СПЗ» питается не только сам завод, но и ряд других компаний, дислоцирующихся на Безымянке.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 октября 2019 15:20
В этом году впервые была применена практика установки светодиодного освещения. Новые энергоэффективные светоточки появились в поселке Красный пахарь и в... Благоустройство региона
405
2 октября 2019 14:47
В ближайшее время здесь появятся и другие объекты. Благоустройство региона
489
28 сентября 2019 18:20
Открытие площадки 1 октября. Благоустройство региона
827
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
87
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
298
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1456
Всё в Дом
27 сентября 2019 21:22Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
198
25 сентября 2019 11:23
Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о покупке коляски для появившегося на свет малыша. Всё в Дом
92
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
260
ЖКХ
3 октября 2019 14:29
В ближайшие дни дадут старт работе «горячей линии». ЖКХ
148
3 октября 2019 14:22
Ранее объект коммунального хозяйства выставляли на торги. ЖКХ
126
3 октября 2019 10:10
Сумма претензий составила 815 тыс. рублей. ЖКХ
180
Экология
30 сентября 2019 19:24
Самарский холдинг «Больверк» срывает реализацию проекта федерального значения «Экология». Экология
361
30 сентября 2019 14:02
Будьте внимательны и осторожны! Экология
672
30 сентября 2019 13:40
Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города. Экология
362
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
193
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
267
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
490
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
491
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
658
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
474
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1214
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
864
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1124
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1311
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
734
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2595
Мероприятия