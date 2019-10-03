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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Котельная «Самарского подшипникового завода» никому не нужна

3 октября 2019 14:22
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Ранее объект коммунального хозяйства выставляли на торги.
Ранее объект коммунального хозяйства выставляли на торги. В лот включили здание котельной площадью 4,3 тыс. кв.м., и все находящееся внутри оборудование. Сюда же вошел земельный участок общей площадью 2,8 тыс. кв.м. Начальная цена лота равнялась 23 млн рублей. Однако ни одной заявки на конкурс так и не подали, передает «СО» ОНЛАЙН.

Сам завод едва справляется с содержанием и обслуживанием котельной. Как сообщало «Самарское обозрение», накануне отопительного сезона банкротящееся предприятие накопило более 300 млн рублей долгов перед поставщиками ресурсов.

А недавно конкурсный управляющий Алексей Пономарев просил суд изменить очередность текущих платежей, чтобы заняться подготовкой котельной к осеннее-зимнему периоду. Расходы на эту работу, по его словам, должны были составить 59 млн рублей. Заявление Пономарева пока еще не рассмотрено. Ситуация может стать критической, так как от котельной «СПЗ» питается не только сам завод, но и ряд других компаний, дислоцирующихся на Безымянке. 
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Комментарии



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