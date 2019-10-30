Коридор позора для должников элитного поселка: «РКС-Самара» оповестили жителей СТД «Клён» на 7 просеке о долгах их соседей

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Именно на состоятельных должников направлена сегодняшняя акция «РКС-Самара». У въезда в коттеджный посёлок «Клён» на 7 просеке, где цены даже на недостроенную недвижимость начинаются от 8,5 млн. рублей, сотрудники ресурсоснабжающей компании выставили на обозрение соседей сведения о восьми самых крупных должниках.Общий долг этих восьми абонентов – жителей «Клёна» – превышает 245 тысяч рублей. Не платят они больше 8 месяцев, а некоторые из них – больше двух лет. Отключить от водоснабжения или водоотведения эти домовладения не получится: нет технической возможности. Поэтому в «РКС-Самара» приняли решение предать долги гласности.Плакаты с номерами домов и суммой долга – а эти данные согласно законодательству можно озвучивать – установили перед въездом в коттеджный посёлок, создав коридор позора для должников. Проехать мимо и не заметить происходящего было невозможно. Большинство жителей реагировали одобряюще: мало кому захочется, чтобы сосед жил за его счёт, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара