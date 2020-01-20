Комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
20 января 2020 10:34
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Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта. При этом эксперты считают, что банки всё же найдут способ компенсировать свои потери.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал «Известиям», что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.
— Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе, — пояснил Сергей Неверов.
По его словам, технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Депутат отметил, что изначально предлагалось ввести запрет и на взимание комиссий при уплате штрафов и других обязательных платежей. Но после консультаций с отраслевым сообществом было решено ограничиться перечислениями по коммуналке, поскольку с нового года кредитные организации уже понесли определенные потери: был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.
— Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент, — отметил парламентарий.
Поддерживает инициативу и первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
— Думаю, этот законопроект очень важен в первую очередь для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. Люди получают платежку и не понимают: почему они должны отдавать больше? Банк и так имеет иные источники доходов, для него важно, что эти средства просто проходят через него, — пояснил «Известиям» парламентарий.
По его словам, ощутимого ущерба банкам запрет на взимание таких комиссий с граждан не нанесет. А вот для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью и восстановлением справедливости.
— Мы также с удовольствием поддержим этот законопроект, так как считаем, что это абсолютно правильно, — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы от ЛДПР либерал-демократ Игорь Лебедев. — И вообще полагаем, что платежи социальной направленности должны быть освобождены от любых комиссий.
По его мнению, населению с низкими доходами сегодня и так непросто оплачивать растущие тарифы ЖКХ. Для кого-то 70 или 100 рублей — не деньги, но для бабушки, которая считает каждую копейку, это большая сумма, считает депутат.
О готовности проголосовать за законопроект заявили и в «Справедливой России».
— Мы его поддержим. Тем более аналогичный законопроект мы недавно сами вносили в Госдуму. В целом с банковскими комиссиями надо разбираться более жестко. ЦБ должен это всё четко контролировать, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Михаил Емельянов.
По его мнению, банки уже взимают огромные и совершенно неоправданные комиссии по самым разным поводам. Что же касается ЖКХ, то плата за эти услуги высока и так, подчеркнул депутат.
А вот в КПРФ собираются сначала изучить законопроект, чтобы не допустить нарушения баланса интересов населения и банков. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока коммунист Николай Харитонов. По его мнению, если несправедливость в отношении граждан есть, ее нужно устранять.
В ЦБ оперативный комментарий на запрос «Известий» предоставить не смогли. Осенью прошлого года занимавший должность главы правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете для поставщиков ресурсов включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. В ФАС, готовившей документ, тогда объяснили это решением снизить финансовую нагрузку на граждан, создать условия для развития ценовой конкуренции и исключить неоправданные преимущества для отдельных платежных организаций.
Поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод средств с граждан в этом случае не взимаются. Формально их платят банкам сами поставщики, но до сентября прошлого года закон разрешал им учитывать такие расходы при расчете тарифов, так что фактически они ложились на плечи граждан. ФАС выявляла и пресекала нарушения, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7% от суммы переводов.
Эксперты считают, что если с населения берутся дополнительные средства, то это должно быть как-то обосновано.
— Логично, когда с нас берут комиссию или проценты по оплате дополнительных удобств — например, заполнение квитанций или онлайн-платежи. Но когда этих дополнительных удобств нет, любой нормальный человек задается вопросом, за что он платит. В этой части инициатива, наверное, правильная, но она требует доработки, — пояснил «Известиям» член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.
В то же время эксперт отметил, что, если законопроект будет принят, банки найдут возможность компенсировать потери за счет граждан — например, брать деньги с управляющих компаний, а те в свою очередь вынуждены будут повысить цены для населения.
Проблема переплаты комиссионных может особенно остро волновать жителей села и небольших городов, где способы оплаты услуг ЖКХ ограничены, заявила «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Парламентарии, отметила она, готовы внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен.
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