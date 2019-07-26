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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Колодец уводят с дороги: специалисты «РКС-Самара» переносят водопроводную камеру с проезжей части проспекта Масленникова.

26 июля 2019 14:06
119
Две полосы проезжей части по направлению от Московского шоссе к Ново-Садовой перекрыты, движение организовано по двум другим полосам.
Под проезжей частью проспекта Масленникова проходит водопроводная линия диаметром 250 мм. На пересечении с улицей Гая в июне 2019 года произошёл
технологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры с задвижкой были допущены ошибки, технологический сбой повторился.

Специалистами «РКС-Самара» было принято решение перенести водопроводную камеру с проезжей части в газон, чтобы избежать негативного воздействия
крупнотоннажного транспорта на коммуникации.

Сегодня, 26 июля, проводятся работы по замене части трубы под пр.Масленникова и переносу колодца. Две полосы проезжей части по направлению от Московского шоссе к Ново-Садовой перекрыты, движение организовано по двум другим полосам.

Предполагается, что работы закончатся сегодня во второй половине дня, и в ночь улица будет передана подрядчикам под асфальтировку.

В выходные автомобильное движение полностью восстановится, передает пресс-служба «РКС-Самара». 



Фото:   пресс-служба «РКС-Самара
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