Колодец уводят с дороги: специалисты «РКС-Самара» переносят водопроводную камеру с проезжей части проспекта Масленникова.
26 июля 2019 14:06
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технологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры с задвижкой были допущены ошибки, технологический сбой повторился.
Специалистами «РКС-Самара» было принято решение перенести водопроводную камеру с проезжей части в газон, чтобы избежать негативного воздействия
крупнотоннажного транспорта на коммуникации.
Сегодня, 26 июля, проводятся работы по замене части трубы под пр.Масленникова и переносу колодца. Две полосы проезжей части по направлению от Московского шоссе к Ново-Садовой перекрыты, движение организовано по двум другим полосам.
Предполагается, что работы закончатся сегодня во второй половине дня, и в ночь улица будет передана подрядчикам под асфальтировку.
В выходные автомобильное движение полностью восстановится, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара
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