Колодец уводят с дороги: специалисты «РКС-Самара» переносят водопроводную камеру с проезжей части проспекта Масленникова.

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Под проезжей частью проспекта Масленникова проходит водопроводная линия диаметром 250 мм. На пересечении с улицей Гая в июне 2019 года произошёлтехнологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры с задвижкой были допущены ошибки, технологический сбой повторился.Специалистами «РКС-Самара» было принято решение перенести водопроводную камеру с проезжей части в газон, чтобы избежать негативного воздействиякрупнотоннажного транспорта на коммуникации.Предполагается, что работы закончатся сегодня во второй половине дня, и в ночь улица будет передана подрядчикам под асфальтировку., передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара