Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получили последнюю в этом году квитанцию за тепло

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил своим клиентам последние в этом году квитанции за тепло. Клиенты энергокомпании, которые оплатят счета за декабрь и предыдущие месяцы до конца года, автоматически станут участниками традиционной акции «В Новый год - без долгов».

По итогам розыгрыша будут определены победители, подарком для которых станет 1 000 рублей: энергокомпания вычтет их из очередной квитанции клиента за услуги теплоснабжения и ГВС.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит данную акцию в регионах своего присутствия пятый год подряд. В Самарской области испытать удачу могут жители областной столицы, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

«Последний месяц года – лучшее время, чтобы выполнить все обязательства и погасить долги. В том числе, задолженность за коммунальные платежи. Более того, сделать это сейчас выгодно вдвойне, ведь наши клиенты не только смогут избежать негативных последствий от неплатежей, но и получат шанс выиграть приз от энергокомпании», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года, и уже в квитанциях за январь победители увидят призовой вычет в квитанции. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.