Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» едва не лишился автомобиля Ford за долги

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провели рейд по клиентам, не оплатившим тепло более чем за 6 месяцев. За долги у жителя Кировского района Самары был конфискован автомобиль Ford Sierra. Чтобы вернуть имущество, он уже в течение нескольких часов погасил 82 тысячи рублей.

Неплательщик более двух лет игнорировал многочисленные напоминания и предупреждения от энергетиков и судебных приставов. Это в результате привело к введению крайних мер в его отношении.

Совместный рейд энергетиков и ведомства проводился в рамках акции «Внимание! Должник!». Она включает комплекс мер в отношении граждан, накопивших серьезные долги за тепловую энергию. В крайних случаях под конфискацию попадают транспортные средства неплательщиков. В 100% автовладельцев оперативно изыскивают средства, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией.

«Всем клиентам-должникам, кто не спешит идти на диалог с поставщиком ресурсов, хотелось бы напомнить, что негативные последствия такого поведения неминуемы. Будь то взыскание суммы долга с банковской карты или арест автомобиля. Поэтому призываю этих граждан как можно скорее погасить долги и не доводить ситуацию до крайности», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Совместные рейды с судебными приставами будут продолжаться до конца года. На данный момент в рамках акции «Внимание, должник!» ежемесячно своих автотранспортных средств лишаются около 8-10 жителей Самары и Тольятти, имеющих просроченную задолженность за тепло, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».