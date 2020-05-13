Как ведется работа ЭкоСтройРесурс по ликвидации свалок в Самарском регионе
13 мая 2020 18:15
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Село Красный яр. В нескольких километрах от него раскинулись широкие поля, и в самом центре одного из них образовалась свалка из отходов разного вида. Обнаружил ее местный житель, который обратился к регоператору за помощью.
«Я прогуливался с собакой и случайно обнаружил свалку, после чего написал обращение в ЭкоСтройРесурс. Прислал фото и просил принять меры. Уже через три дня сотрудники компании мне перезвонили», - рассказал житель с. Красный Яр Артем Павлущенко.
После полученного обращения специалисты управления контроля совместно с экологами выехали по заявленному адресу, чтобы проверить информацию. Данная работа ведется по всем обращениям, которые поступают к региональному оператору о несанкционированном месте скопления отходов от администраций районов или самих жителей.
«Выезжая на место мы фиксируем виды отходов и географические данные. Чаще всего такие места – это скопление строительных отходов после капитального ремонта помещений», - разъяснил ведущий специалист отдела контроля ЭкоСтройРесурс Павел Кулиев.
Дальше начинается работа по выявлению собственника земельного участка, который обязан ликвидировать свалку, образованную на его территории. В ситуации со свалкой, которую обнаружил местный житель, собственник территории был определен сразу.
«Им является администрация Красноярского муниципального района Самарской области. Именно она должна осуществить уборку территории. Туда было направлено письмо уведомительного характера, о необходимости ликвидировать свалку», - проинформировал специалист экологического управления ЭкоСтройРесурс Николай Кошкин.
Порядок работы по выявлению и ликвидации свалок регламентирует Постановление Правительства РФ № 1156.
Если в течение 30 дней собственник не справляется с этой задачей, регоператор своими силами убирает свалку, после чего обращается в суд за возмещением затраченных средств.
«С января 2019 года в Самарской области было зафиксировано 984 мест несанкционированного размещения отходов. За год было ликвидировано 626 из них. С наступлением весны от жителей области стали поступать новые обращения», - рассказала руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.
Региональный оператор ведет работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Комплексное обращение с ТКО» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Подробную информацию о порядке ликвидаций свалки в Самарском регионе можно посмотреть здесь. При обнаружении места несанкционированного размещения отходов можно написать письмо в свободной форме на электронную почту регионального оператора mail@ecostr.ru, указав точный адрес свалки и приложив фотографии. Региональный оператор примет меры по ее ликвидации, передает пресс-служба облправительства.
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