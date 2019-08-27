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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

К зиме подготовили порядка 80% жилищного фонда Самары

27 августа 2019 16:56
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С этого года в Самаре внедряется многоуровневая оценка подготовленности фонда управляющих компаний к холодам.
В Самаре наращиваются темпы подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. На сегодняшнем оперативном совещании, которое провел Первый заместитель главы города Владимир Василенко, представителям ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний, задействованных в сезонных подготовительных мероприятиях, напомнили о необходимости соблюдения не только качества при проведении запланированных работ, но и установленных сроков. Так, в настоящее время общая готовность жилищного фонда к зиме составляет порядка 80%.

С этого года в Самаре внедряется многоуровневая оценка подготовленности фонда управляющих компаний к холодам. Если раньше акцент делался только на инженерную составляющую (опрессовка, промывка внутридомового оборудования и т. п.), то теперь 5 пунктов оценки.

«Дополнительно проверяется состояние кровель, вентканалов и дымоходов, исправность газового оборудования. В числе требований – и урегулирование задолженностей. Паспорт готовности жилого дома будет выдан только при условии, что замечаний нет по всем позициям. В каждом районе будет жестко отслеживаться соблюдение каждого из критериев», - подчеркнул Владимир Василенко.

Например, готовность вентканалов сейчас оценивается в 75%, внутридомового газового оборудования – в 85%, кровель многоквартирных домов – в 82%. Все показатели будут проверены еще раз.

При этом особое внимание уделяется кровлям. 13 конструкций, на которых прошлой зимой и весной были обрушения, полностью восстановлены. Из 449 крыш, на которых при «дефектовке» были выявлены повреждения и протечки, в работе остаются 232 - текущий ремонт будет завершен до 15 сентября. Всего же в ходе текущего ремонта в этом году обновят 1199 кровель, в том числе планово охватят 750 многоквартирных домов. Точечно проблемные вопросы планируется вновь обсудить на ближайшем заседании штаба по подготовке к зиме, которое пройдет в этот четверг.

В дальнейшем будет организована комплексная проверка с участием профильных служб. Жилищный контроль запланирован по всем адресам, где кровли нуждались в ремонте - включая те, что не протекали, но были приведены в порядок, чтобы исключить возможность протечек в следующем сезоне. В случае обнаружения недочетов с управляющих организаций будут требовать немедленного принятия превентивных мер.

Капитальный ремонт кровель выполнят в 115 домах:

- 81 дом – плановый капремонт;
- 17 домов - из перечня ветхих домов 6-7 категорий;
- 17 домов – в районе Крымской площади, которая, напомним, комплексно благоустраивается по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Также в ходе подготовки городского хозяйства к зиме не меньший контроль – за объектами перекладок сетевых коммуникаций. В частности, после вчерашнего внепланового выезда на такие объекты имеется ряд замечаний относительно организации работ по следующим адресам:

- по ул. Мяги, где идет ремонт теплотрассы от дома № 28 до перекрестка с ул. Мориса Тореза (протяженность трассы составляет 150 п. м);
- по улице Физкультурная, где осуществляется техническое перевооружение объектов теплосетей от ул. Ново-Вокзальная (протяженность трассы – 266 п. м);
- в районе Комсомольской площади, где теплотрассу ремонтируют на участке от ул. Спортивная до ул. Агибалова (протяженность трассы – 246 п. м).

Ресурсной организации поручено немедленно увеличить количество задействованных сил и средств.

Вместе с тем на 3-х теплосетевых объектах необходимые работы выполнены в полном объеме: завершено техническое перевооружение теплотрасс по ул. Некрасовская от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейская, по ул. Садовая от дома № 263А до пересечения с ул. Ярмарочная, по ул. Победы от дома № 105 до перекрестка с ул. Краснодонская.

«Еще по 12-ти адресам, где пролегают сети теплоснабжения, ремонт продолжается. На 9-ти объектах работы завершатся к 1 сентября, в том числе специалисты должны в полной мере восстановить благоустройство. А на самых сложных участках - на улицах Ташкентская, Стара-Загора и Физкультурная - бригады продолжат трудиться до середины сентября. Ситуация складывается в штатном режиме. Никаких опасений относительно соблюдения сроков работ нет», - сообщил Владимир Василенко.

Сроки крайне важны еще и потому, что параллельно город готовится к новому учебному году. В работе задействованы сети, обеспечивающие теплоснабжение образовательных учреждений. Все необходимые работы будут выполнены – на большинстве объектов до старта учебного сезона, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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