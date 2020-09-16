Изменены даты отключения холодного водоснабжения в Куйбышевском районе Самары

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Отключение холодного водоснабжения в части зданий Куйбышевского района проводится в связи с подключения нового водовода в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский».

По поручению Главы городского округа Самара Елены Лапушкиной, ресурсоснабжающей организацией изменены дата и время отключения холодного водоснабжения в Куйбышевском районе. Ремонтные работы на водоводе будут проведены 18 сентября 2020 года с 12:00 до 24:00. Корректировка периода выполнения строительных работ на водоводе проведена для бесперебойного обеспечения водой социальных учреждений, школ и детских садов района.

Напомним, что по информации «РКС-Самара» отключение холодного водоснабжения в части зданий Куйбышевского района проводится в связи с подключения нового водовода в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский».

В указанный период холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

- ул. Егорова дома, №№ 1, 2, 2а, 3-17, 18, 20, 22, 28;

- Пугачевский тракт, дома №№ 1, 3, 5, 8-16, 17, 17а, 26-56, 62-66, 19-63;

- ул. Бакинская, дома №№ 5-21;

- ул. Грозненскя, дом № 6;

- ул. Зеленая, дома №№ 5-23;

- ул. Калининградская, дома №№ 1-52;

- ул. Кишиневская, дома №№ 1-22;

- ул. Медицинская, дома №№ 1-17;

- ул. Молдавская, дома №№ 12-24;

- пер. Молодежный, дома №№ 3-22;

- ул. Нефтяников, дома №№ 4-22а; 23-49;

- пер. Долотный, дома №№ 22-26;

- ул. Рижская, дома №№ 1-13;

- ул. 40-лет Пионерии, дома №№ 10-23;

- пер. Строителей, дома №№ 1-13;

- ул. Стадионная, дом № 4;

- пер. Торговый, дом № 3-28;

- ул. Фасадная, дома №№ 1-28;

- ул. Хасановская, дома №№ 2-39, 1-48;

- пер. Ново-Молодежный, дома №№ 12-37;

- ул. Камышинская, дома №№ 1-30;

- ул. Северная, дома №№ 1-20;

- ГБУЗ СО «СГБ №10»;

- женская консультация ГБУЗ СО «СГБ №10»;

- детская поликлиника ГБУЗ СО «СГБ №10»;

- МБДОУ № 3 (ул. Нефтяников, 14а);

- МБДОУ № 96 (Пугачевский тракт, 35а);

- МБДОУ № 231 (пер. Торговый, 4а);

- МБДОУ № 261 (ул. Фасадная, 21а),

- МБДОУ № 281 (ул. Зеленая, 8а);

- МБДОУ № 350 (ул. Зеленая, 15а);

- МБДОУ № 466 (ул. Фасадная, 13а);

- МБДОУ № 158 (пер. Молодежный, 19а, 20а);

- ГКУ СО СП «Ровесник» (ул. Зеленая, 11а);

- МБДОУ СОШ № 74 (ул. Фасадная, 19);

- МБОУ СОШ № 1050 (ул. 40 лет Пионерии, 16);

- МБОУ СОШ № 24 (ул. Пугачевский тракт, 27а);

- ДОУ ДС № 382 МО РФ (пер. Долотный, 22а);

- МБОУ СОШ № 129 (ул. Фасадная, 2а);

- ГСКОУ школа-интернат № 136 (ул. Нефтяников, 12, Пугачевский тракт, 62а);

- МБОУ СОШ №23 (ул. Медицинская, 2);

- ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж» (ул. Фасадная, 2);

- ГБУЗ СО «Диализный центр» (ул. Бакинская, 27);

- МВД (ул. Егорова, 18);

- Котельная (ул. Северная, 16).

Доставка воды будет осуществляться с помощью бойлеров, которые будут расположены по следующим адресам:

- ул. Бакинская, дом № 23,

- ул. Зелёная, дом № 13,

- ул. Егорова, дом № 8,

- ул. Утёвская, дом № 18 а.