Горячая линия о холодной воде: «РКС» открывают ещё один канал связи со своими абонентами

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Ее целью является возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре. Ежемесячно коммерческий директор «Российских коммунальных систем» Светлана Логинова будет в прямом эфире отвечать на вопросы клиентов о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.Первая прямая линия состоится в среду 9 сентября с 11 до 12:30 (время московское). Абоненты смогут звонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34, задавать вопросы, делиться проблемами, предлагать интересные решения. Отправить свой вопрос можно на электронный адрес hotline@roscomsys.ru или написать на бумаге и передать операционисту в центре обслуживания клиентов.«Мы хотим быть рядом со своими клиентами, понимать их проблемы, получать информацию из первых рук, таким образом, решая вопросы, связанные с клиентским сервисом, еще быстрее», – говорит коммерческий директор РКС Светлана Логинова. «Наша задача – сделать реальную, рабочую линию, обратиться на которую без ограничений смогут абоненты любых возрастов. Для этого мы предложили разные способы связи, чтобы теперь ни один вопрос не остался незамеченным».Ответы на вопросы после 9 сентября будут размещены в разделе «Горячая линия о холодной воде» на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru. Ждем ваших вопросов!***Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются порядка 5 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2019 год превысила 26,9 млрд рублей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 28,6 млрд рублей. Численность персонала - 9 тысяч человек, передает пресс-служба РКС.