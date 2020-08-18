Горячая линия о холодной воде: «РКС» открывают ещё один канал связи со своими абонентами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания счетчиков до 25 числа
В этот день в 1927 году была создана заповедная территория, на которой организован Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина.
Самарская область отмечает День особо охраняемых природных территорий
По словам Райкина, главная драматургия сейчас разворачивается на улицах и площадях белорусских городов и в этом острейшем спектакле жизни важно выступать в роли порядочных и смелых людей.
Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра
«Центр поддержки гражданских инициатив» Сторонников Партии в очередной раз объединил зоозащитников, активистов НКО, «Молодую Гвардию» для помощи питомцам самарских приютов для животных.
От фотовыставки до реальной помощи животным: питомцы приюта «Участие» обрели дом
В связи с производством работ по замене тепловых сетей планируется временно ограничить движение транспорта по улице Ново-Садовой.
С 21 августа планируется ограничить движение по улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник»
19 августа пройдет лекция по публичным защитам для резидентов Молодежного форума ПФО «iВолга» от эксперта грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.
Для резидентов iВолги эксперт грантового конкурса Росмолодежи проведет лекцию по публичным защитам
Как начать экспортировать свою продукцию, где найти партнеров и какие барьеры могут возникнуть при выходе на внешний рынок? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре СОВА.
Экспортеры Самарской области поставляют свою продукцию в 137 стран
Владимир Караник призвал протестующих к диалогу и ответил на главные претензии, прозвучавшие в адрес его ведомства.
Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.43
0.46
EUR 87.34
0.87
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская область отмечает День особо охраняемых природных территорий
Экспортеры Самарской области поставляют свою продукцию в 137 стран
19 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит Ярмарку вакансий
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Горячая линия о холодной воде: «РКС» открывают ещё один канал связи со своими абонентами

18 августа 2020 14:25
169
Цель - возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре.
Крупнейший оператор водоснабжения в России – «Российские коммунальные системы» – запускает для своих абонентов «Горячую линию о холодной воде».

Ее целью является возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре. Ежемесячно коммерческий директор «Российских коммунальных систем» Светлана Логинова будет в прямом эфире отвечать на вопросы клиентов о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

Первая прямая линия состоится в среду 9 сентября с 11 до 12:30 (время московское). Абоненты смогут звонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34, задавать вопросы, делиться проблемами, предлагать интересные решения. Отправить свой вопрос можно на электронный адрес hotline@roscomsys.ru или написать на бумаге и передать операционисту в центре обслуживания клиентов.

«Мы хотим быть рядом со своими клиентами, понимать их проблемы, получать информацию из первых рук, таким образом, решая вопросы, связанные с клиентским сервисом, еще быстрее», – говорит коммерческий директор РКС Светлана Логинова. «Наша задача – сделать реальную, рабочую линию, обратиться на которую без ограничений смогут абоненты любых возрастов. Для этого мы предложили разные способы связи, чтобы теперь ни один вопрос не остался незамеченным».

Ответы на вопросы после 9 сентября будут размещены в разделе «Горячая линия о холодной воде» на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru. Ждем ваших вопросов!

***

Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются порядка 5 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2019 год превысила 26,9 млрд рублей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 28,6 млрд рублей. Численность персонала - 9 тысяч человек, передает пресс-служба РКС. 



версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
14 августа 2020  13:06
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт
 ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях. Благоустройство региона
539
14 августа 2020  10:57
В Самаре на Мичурина появилась километровая прогулочная зона
В Самаре на Мичурина появилась километровая прогулочная зона
Работы выполнены уже на 75%, сроки сдачи объекта 15 сентября. Благоустройство региона
518
13 августа 2020  17:38
Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным камнем.
Бульвар по улице Мичурина: в Самаре появилась новая прогулочная зона
Изюминка этого пространства – газонная решётка, которая обрамляет новые скамейки. Внутри решетки можно засеять траву, а также украсить её декоративным... Благоустройство региона
988
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
3074
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1551
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1584
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3265
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1007
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1816
Весь список
ЖКХ
18 августа 2020  17:28
Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания счетчиков до 25 числа
Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут.  ЖКХ
98
18 августа 2020  14:25
Цель - возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре.
Горячая линия о холодной воде: «РКС» открывают ещё один канал связи со своими абонентами
Цель - возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре.  ЖКХ
167
17 августа 2020  17:09
Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе.
В селе Бахилова Поляна обнаружены четыре незаконные врезки в существующую магистраль холодного водоснабжения
Представители ООО «СамРЭК-Эксплуатация» составили акты, где указали выявленные в ходе проверок нарушения и сведения о нарушителе. ЖКХ
538
Весь список

Экология
14 августа 2020  13:37
В Самарской области обещают грозу
В Самарской области обещают грозу
 Дождь сохранится всю ночь. Экология
803
12 августа 2020  09:53
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
 На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего. Экология
473
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
610
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
833
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
896
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
855
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1250
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1699
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1100
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1037
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3736
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4288
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3720
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4706
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4813
Весь список
В центре внимания
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
261
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
512
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
488
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
1196
Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
999
Весь список
Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
262
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
513
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
674
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1565
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1503
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1698
Весь список
Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
1543
17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
546
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
1074
Весь список