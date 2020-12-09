Годовой отчёт РКС получил высшую награду на конкурсе MarCom Awards

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Годовой отчет «РКС-Холдинг» получил статус «платиновый» в категории «Годовой отчет» номинации «Цифровые медиа/Электронные коммуникации» на международном конкурсе MarCom Awards. Данный статус говорит о высокой степени прозрачности компании и о высоком качестве публичной годовой отчетности (в т.ч. и соответствии лучшим международным мировым практикам).

Платиновая (высшая) награда MarCom вручается тем работам, которые были признаны одними из самых выдающихся работ конкурса за высокие достижения в области качества, творчества и изобретательности.

MarCom Awards - это международный творческий конкурс, который отмечает выдающиеся достижения профессионалов в области маркетинга и коммуникаций. Заявки поступают от отделов корпоративного маркетинга и коммуникаций, рекламных агентств, компаний по связям с общественностью, дизайнерских мастерских, производственных компаний и фрилансеров. Премия MarCom Awards проводится и оценивается Ассоциацией профессионалов в области маркетинга и коммуникаций. Международная организация состоит из нескольких тысяч творческих профессионалов. Ассоциация наблюдает за программами награждения и признания, предоставляет судей и устанавливает стандарты качества.

Ознакомиться с годовым отчетом можно здесь.