Годовой Штаб по благоустройству провели в «РКС-Самара»

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В минувший четверг состоялся итоговый, годовой, Штаб. На нём подвели итоги деятельности предприятия в сфере благоустройства. Сколько было вскрытий, открытых или сломанных колодцев, украденных или сломанных ограждений – об этом рассказал главный инженер предприятия Игорь Давыдов.Заместитель председателя Думы г.о. Самара Сергей Рязанов вручил награды начальникам цехов «РКС-Самара». Глава МП «ГАТИ по благоустройству» СергейЗинковский сказал: «На систему водоснабжения и водоотведения приходится не более трети вскрытий по Самаре. И ваши вскрытия по городу заметны хорошими ограждениями, которые уже несколько лет являются практически брендом компании. Хочу ещё пожелать вам и сокращения времени между окончанием ремонта и заделыванием вскрытия».Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «Да, как у любого крупного, активно работающего предприятия, у нас есть проблемы, но мы их решаем. Разрабатываются новые и модернизируются предыдущие ограждения, благодаря нашим сотрудникам появляются ноу-хау. Например, магнитное приспособление для открывания крышек колодцев».После заседания во внутреннем дворе приглашённые увидели все изобретения «РКС-Самара»: приспособление на основе неодимового магнита для открывания крышек колодцев; механизм, предотвращающий случайное попадание людей в колодцы; специализированные таблички для ВК и КК; разные типы мостков для мест проведения ремонтных работ, передает пресс-служба «РКС-Самара».